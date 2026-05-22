Unas verduras a la plancha muy jugosas gracias a nuestro marinado previo, una receta sana para comer sola o como guarnición de unas pechugas de pollo o cualquier receta de pescado. Te contamos el paso a paso de estas verduras a la plancha.

Además, son de esas recetas que resuelven una comida rápida, sirven como guarnición y encajan igual de bien con carne, pescado o incluso solas con un poco de pan bueno.

Para el marinado

60 ml de vinagre balsámico

80 ml de aceite de oliva virgen extra

3 dientes de ajo rallados

1 cucharadita de miel

Romero fresco

Sal gorda

Pimienta negra

Cómo hacer verduras a la plancha paso a paso

Lo primero: el marinado. Mezclamos en un recipiente grande el aceite de oliva, ajo picado, vinagre balsámico, hojas de romero, pimienta molida y sal. Bate con un tenedor hasta que emulsione ligeramente.

Reserva.

Ahora toca preparar las verduras

Lava bien pimientos, calabacines, berenjena y tomates. Pela la zanahoria y corta todo en piezas similares para que se cocinen de forma uniforme. Ni demasiado finas ni exageradamente gruesas.

Con los champiñones conviene un poco más de mimo. No los pongas bajo el grifo durante un minuto como si fueran patatas . Absorben agua enseguida y luego sueltan humedad en la plancha.

. Absorben agua enseguida y luego sueltan humedad en la plancha. Lo mejor es limpiarlos con papel húmedo o un cepillo suave, retirar la base del tallo y laminarlos.

o un cepillo suave, retirar la base del tallo y laminarlos. Coloca todas las verduras en un recipiente amplio o en una bolsa con cierre zip. Añade el marinado y mezcla bien para que todo quede impregnado.

o en una bolsa con cierre zip. Añade el marinado y mezcla bien para que todo quede impregnado. Deja reposar 15 a 20 minutos.

Mientras tanto, prepara la plancha, que debe estar muy caliente antes de empezar.

Saca las verduras del aliño, escurriendo el exceso. No interesa echar medio vaso de aceite encima porque acabarán cociéndose.

Cocina por tandas si hace falta. Entre 10 y 15 minutos suele bastar, removiendo solo lo necesario.

Al final, un toque de sal y unas gotas de aceite de oliva.

Qué verduras quedan mejor a la plancha

No todas funcionan igual. Las que mejor resultado suelen dar son las que aguantan bien calor fuerte sin deshacerse.

Las más agradecidas son el calabacín, pimientos, berenjena, cebolla, espárragos verdes, tomates cherry, láminas de zanahoria.

También funcionan alcachofas cocidas previamente o maíz tierno.

En cambio, verduras muy acuosas o delicadas pueden complicar el resultado si no se controlan bien.

Cuánto tiempo necesita cada verdura en la plancha

Cada verdura va a su ritmo.

Orientativamente:

Calabacín: 4-6 minutos

Berenjena: 6-8 minutos

Pimiento: 7-10 minutos

Cebolla: 6-8 minutos

Champiñones: 4-5 minutos

Espárragos: 5-7 minutos

Zanahoria fina: 5-6 minutos

Tomates cherry: 2-3 minutos

El truco para que las verduras no queden blandas ni sin color

La clave principal: calor alto. Si la superficie no está suficientemente caliente, las verduras empiezan a soltar agua, se cuecen en lugar de marcarse y terminan con textura floja.

Nada apetecible.

Segundo truco: no sobrecargar la plancha. Si amontonas demasiadas verduras, baja la temperatura de golpe.

Y tercero: secarlas bien antes de cocinar. Especialmente berenjena, champiñones y calabacín. Un detalle pequeño que cambia bastante el resultado.

Cómo aliñar las verduras a la plancha: aceite, sal y especias

La base casi nunca falla:

aceite de oliva virgen extra

sal gruesa o sal en escamas

pimienta negra

Desde ahí, opciones. Ajo rallado, romero, tomillo, orégano, pimentón ahumado o incluso un toque de comino.

El vinagre balsámico funciona bien si no abusas.

Y un poco de miel, como en esta receta, ayuda a potenciar caramelización.

Con qué acompañar las verduras a la plancha

Funcionan genial junto a pechuga de pollo, salmón, merluza o carne a la parrilla.

Si buscas ideas similares, estas brochetas de verduras son una opción muy buena.

Si prefieres sabores distintos, puedes tirar hacia unas verduras salteadas estilo chino.

Y como acompañamiento para parrilladas, aquí tienes ideas de guarniciones de verduras para carne asada.

Verduras a la plancha en sartén: cómo hacerlo sin plancha

No tener plancha no cambia demasiado las cosas. Una sartén grande, preferiblemente gruesa o tipo grill, funciona perfectamente.

El procedimiento es casi igual. Calienta bien la sartén vacía primero. Después añade una película muy fina de aceite o pincela directamente las verduras.

Cocina por tandas.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos + 15 minutos de marinado

Tiempo de cocinado: 15 minutos

Tiempo total: 50 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 210-280 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Almuerzo, cena o guarnición