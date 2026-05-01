El pollo rustido es una receta que puedes apuntar para una cena con amigos o un poco más informal. Se prepara en un momento y tiene como ingrediente principal el pollo, una de las carnes blancas más consumidas del mundo. Tener un plato equilibrado con una gran cantidad de proteínas y fácil de hacer es posible con este pollo rustido. Es una manera de cocinarlo con una sartén y mucho amor que dará como resultado unos sabores muy marcados. El secreto de preparar una buena carne es la manera en la que adobamos y la preparamos.

Ingredientes básicos para un pollo rustido tradicional

Para preparar un buen pollo rustido tradicional, no necesitas una lista interminable de ingredientes:

1 pollo entero troceado

2 patatas grandes

2 zanahorias

1 cebolla

3 dientes de ajo

1 tomate maduro

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Hierbas aromáticas (romero, tomillo o laurel)

1 vaso de vino blanco o caldo

Aquí ya empieza la magia. La combinación de verduras y el jugo que suelta el pollo al hornearse es lo que convierte esta receta en algo especial.

Preparación paso a paso

Tras ir calentando el horno a 180 grados, salpimentamos el pollo y lo ponemos en bandea de horno. Agregamos un chorrito de aceite de oliva por encima, o bien una capa de manteca. Corta las verduras en trozos grandes. No hace falta que sean perfectos, de hecho, ese punto rústico es parte del encanto del pollo rustido con verduras. Reparte todo alrededor del pollo: las patatas, la zanahoria, la cebolla y el tomate. Machaca ligeramente los ajos y añádelos también. Después, incorpora las hierbas aromáticas. Este detalle marca mucho el sabor final. Ahora viene un paso clave en cualquier receta pollo rustido: el líquido. Añade el vaso de vino blanco o caldo por encima. Esto ayudará a que el pollo no se seque y, además, creará ese jugo casero tan característico.

El horneado: donde ocurre todo

Introduce la bandeja en el horno y deja que se cocine durante aproximadamente una hora y media. Eso sí, no te olvides de algo importante: cada 20-30 minutos, abre el horno y riega el pollo con su propio jugo. Este gesto, sencillo pero esencial, hace que la carne quede jugosa y llena de sabor. A mitad de cocción puedes darle la vuelta a los trozos de pollo para que se doren bien por todos lados. El objetivo es conseguir una piel dorada, ligeramente crujiente, pero con un interior tierno. El aroma que empieza a salir del horno… es difícil de explicar, pero si has probado alguna vez un buen pollo rustido al horno, sabes exactamente de qué hablo. Cuando el pollo esté bien dorado y las verduras blandas, ya lo tienes. No hace falta nada más. Puedes servirlo directamente con su jugo por encima, que es prácticamente una salsa natural. Si quieres ir un paso más allá, algunas versiones del pollo rustido catalán añaden ciruelas pasas o piñones en los últimos minutos de cocción. Le dan un contraste dulce que funciona muy bien, aunque no es obligatorio.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de cocción: 90 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada (por ración):

Calorías: 450–550 kcal

Proteínas: 35 g

Grasas: 25 g

Carbohidratos: 30 g

Tipo de cocina: Mediterránea / Catalana

Tipo de comida: Plato principal

El pollo rustido no es una receta moderna ni pretende serlo. Y quizá ahí está su encanto. Es cocina de siempre, de la que no necesita adornos. Puedes cambiar las verduras según lo que tengas en casa, ajustar las especias o incluso añadir otros ingredientes. Pero la base sigue siendo la misma: buen producto, horno y tiempo.

Es un pollo que queda especialmente aromático y muy jugoso por dentro, lo podemos acompañar de unas patatas gajo para darle un poco más de alegría a este plato tan delicioso.