Recetas de verduras

Brochetas de Verduras con Glaseado de Soja

Brochetas de verduras
Verduras con soja.
Francisco María
  • Francisco María
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Si quieres dar un toque especial a tus platos de verduras, no te pierdas estas brochetas de verduras con glaseado de soja.

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Si en casa ven los platos de verduras como un poco sosos o simples, es el momento de dar un toque especial. Estas brochetas de verduras con glaseado de soja pueden cambiarlo todo. Son sencillas de hacer en casa, no hace falta ingredientes complicados. La soja da el toque especial, diferente. A la hora de buscar los productos, realmente servirá cualquier verdura que tengas en la nevera. Son fáciles de servir, atractivas por su color y cada persona puede coger una sin necesidad de platos complicados.

Ingredientes

Para preparar estas brochetas necesitarás ingredientes bastante básicos.

Para las brochetas

  • 1 calabacín grande
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento amarillo
  • 1 cebolla morada
  • 200 g de champiñones frescos
  • 1 zanahoria grande
  • 2 cucharadas de aceite de oliva

    • Para el glaseado de soja

    • 3 cucharadas de salsa de soja
    • 1 cucharada de miel o sirope de agave
    • 1 cucharadita de jengibre rallado
    • 1 diente de ajo picado
    • 1 cucharada de aceite de sésamo
    • 2 cucharadas de agua
    • Opcional para decorar
    • Semillas de sésamo
    • Cebolleta picada
    • Cilantro frescoReducción de soja

    Preparación

    Preparar las verduras

    1. Lo primero es lavar bien todas las verduras. Después toca cortarlas en trozos de tamaño similar. Esto es importante para que se cocinen de manera uniforme.
    2. El calabacín se puede cortar en rodajas gruesas o en cubos grandes.
    3. Los pimientos se cortan en cuadrados medianos.
    4. La cebolla morada puede cortarse en tiras o trozos.
    5. Usa los champiñones enteros sin son pequeños, o en dos si son grandes.
    6. La zanahoria pues usarlas en medias lunas.
    7. Pon todas las verduras en recipiente grande y cúbrelas con la salsa de soja.

    Este paso ayuda a que las verduras se cocinen mejor y no se sequen.

    Preparar el glaseado

    Ahora toca preparar la salsa que dará todo el sabor a las brochetas.

    En un recipiente pequeño mezcla:

    • La salsa de soja
    • La miel o el sirope de agave
    • El jengibre rallado
    • El ajo picado
    • El aceite de sésamo
    • El agua

    Remueve bien hasta que todos los ingredientes estén integrados.

    La salsa dará un toque dorado al cocinarse. Ese efecto es lo que se conoce como glaseado.

    Montar las brochetas

    1. Si utilizas palos de brocheta de madera, es buena idea dejarlos en agua unos 15 o 20 minutos antes de usarlos. Así evitarás que se quemen al cocinar.
    2. Empieza a insertar las verduras en los palos alternando colores y formas. Por ejemplo: pimiento, calabacín, champiñón, cebolla y zanahoria.
    3. No hace falta seguir un orden exacto. Lo importante es que queden variadas y coloridas.
    4. Además, al alternar verduras cada bocado tendrá sabores distintos.

    Cocinar las brochetas

    • Puedes cocinar tus brochetas en horno, en sartén grill o en parrilla.
    • Para el horno, ponlas en papel de horno y píntalas con parte del glaseado de soja usando una brocha de cocina.
    • Después hornéalas durante unos 15 o 20 minutos. A mitad de cocción puedes darles la vuelta y añadir un poco más de glaseado.
    • Si las haces en parrilla o en una sartén grill, el proceso es muy parecido. Da la vuelta cada cierto tiempo para que se doren por todos lados.

    Para presentarlas, da estos toques:

    • Las semillas de sésamo aportan un punto crujiente.
    • La cebolleta picada añade frescura.
    • El cilantro fresco da un aroma muy agradable.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 35 minutos

    Porciones: 4 personas

    Información nutricional: aproximadamente 180–220 calorías por porción

    Tipo de cocina: Asiática / Fusión

    Tipo de comida: Plato principal vegetariano o acompañamiento saludable

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