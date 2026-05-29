Recetas con sandía: las mejores ideas para ensaladas, gazpachos, granizados y bebidas de verano

La temporada de la sandía en España suele extenderse desde mayo hasta septiembre, justo cuando más apetece. Mucha gente la compra ya cortada porque resulta cómoda. Sin embargo, la experiencia suele ser mejor cuando se adquiere entera. Conserva mejor su sabor, mantiene la textura durante más tiempo y normalmente sale más económica.

La ventaja de la sandía no está únicamente en que refresca. Es un ingrediente que cada vez se usa más en la cocina, pero no solo en la cocina dulce, también en la cocina salada para canapés, ensaladas, etc.

Ensalada de sandía con queso feta y menta: la receta más buscada

Si hay una receta que se repite cada verano en restaurantes, blogs gastronómicos y reuniones familiares, es esta. El contraste entre el dulzor de la sandía y el toque salado del queso funciona sorprendentemente bien.

La menta aporta frescura y consigue que el conjunto resulte todavía más ligero. Es una ensalada perfecta para los días de mucho calor, cuando no apetece comer platos pesados.

Qué queso usar: feta, burrata o halloumi

El feta sigue siendo el favorito de mucha gente porque aporta intensidad sin necesidad de añadir demasiados ingredientes.

La burrata ofrece una versión más cremosa y suave. Queda especialmente bien cuando la sandía está muy fría.

El halloumi juega en otra liga. Al poder cocinarse a la plancha, añade una textura diferente que combina muy bien con la fruta fresca.