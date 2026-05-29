Recetas con sandía: las mejores ideas para ensaladas, gazpachos, granizados y bebidas de verano
Descubre las mejores recetas con sandía: ensalada con feta y menta, gazpacho de sandía, granizado casero, limonada, brochetas y todas las ideas refrescantes para el verano.
5 recetas con sandía
Receta viral de tartar de sandía
Gazpacho de sandía en thermomix
La temporada de la sandía en España suele extenderse desde mayo hasta septiembre, justo cuando más apetece. Mucha gente la compra ya cortada porque resulta cómoda. Sin embargo, la experiencia suele ser mejor cuando se adquiere entera. Conserva mejor su sabor, mantiene la textura durante más tiempo y normalmente sale más económica.
La ventaja de la sandía no está únicamente en que refresca. Es un ingrediente que cada vez se usa más en la cocina, pero no solo en la cocina dulce, también en la cocina salada para canapés, ensaladas, etc.
Ensalada de sandía con queso feta y menta: la receta más buscada
Si hay una receta que se repite cada verano en restaurantes, blogs gastronómicos y reuniones familiares, es esta. El contraste entre el dulzor de la sandía y el toque salado del queso funciona sorprendentemente bien.
La menta aporta frescura y consigue que el conjunto resulte todavía más ligero. Es una ensalada perfecta para los días de mucho calor, cuando no apetece comer platos pesados.
Qué queso usar: feta, burrata o halloumi
Cómo aliñar la ensalada de sandía
Aquí menos suele ser más. Aceite, vinagre y sal suelen funcionar. Puedes cambiar el vinagre por limón o lima para un mayor sabor, o usar vinagre balsámico.
Gazpacho de sandía: la versión más refrescante del clásico andaluz
El gazpacho tradicional ya es refrescante de por sí, pero la incorporación de sandía lo lleva un paso más allá. El resultado es una crema fría más ligera, ligeramente dulce y muy agradable cuando las temperaturas superan con facilidad los 30 grados.
Proporciones de sandía y tomate
Una combinación bastante equilibrada consiste en utilizar seis partes de sandía por cada cuatro de tomate.
Así se mantiene la esencia del gazpacho clásico sin perder el protagonismo de la fruta.
Gazpacho de sandía colado vs sin colar
Si buscas una textura muy fina y elegante, lo mejor es colarlo. En cambio, si prefieres una preparación más casera y con mayor sensación de consistencia, puedes servirlo directamente tras triturarlo.
Granizado de sandía casero: la bebida más fácil del verano
La clave está en congelar previamente los trozos de sandía y triturarlos justo antes de servir.
Versión con batidora: lista en 5 minutos
Con una batidora potente apenas se necesitan unos minutos. El resultado recuerda mucho a los granizados tradicionales que encontramos en cafeterías y terrazas.
Un chorrito de lima suele darle un punto muy agradable.
Versión sin azúcar: más ligera y saludable
La sandía contiene azúcares naturales suficientes para que la bebida resulte sabrosa.
Por eso muchas personas prescinden completamente del azúcar añadido. El sabor sigue siendo refrescante y mucho más ligero.
Limonada de sandía: el refresco más colorido
La limonada de sandía tiene algo especial. Prepararla es tan sencillo como triturar la fruta, añadir zumo de limón recién exprimido y servir con abundante hielo. En reuniones de verano suele desaparecer del vaso en cuestión de minutos.
Brochetas de sandía: entrante fácil y vistoso
Las brochetas son una de esas ideas que siempre funcionan cuando hay invitados.
Con halloumi a la plancha
La mezcla de halloumi dorado y sandía fría crea un contraste muy interesante. El queso aporta intensidad mientras la fruta suaviza cada bocado.
Con melón y jamón: versión salada
Es una reinterpretación del clásico melón con jamón. La sandía aporta más jugosidad y un toque ligeramente más dulce que encaja muy bien con el sabor del jamón serrano.
Propiedades de la sandía: por qué es tan buena en verano
Nos aporta solo 30 calorías por 100 gramos de sandía. Además, contiene el antioxidante natural licopeno. Por su aporte en agua, más del 90 %, es ideal en verano.
Cómo elegir una buena sandía: trucos para acertar
Un truco bastante útil consiste fijarse en el peso. Una sandía pesada para su tamaño suele indicar una buena cantidad de agua y una pulpa jugosa. Y si al golpearla suavemente produce un sonido hueco, suele ser una señal bastante fiable de que está lista para disfrutarla.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: entre 5 y 20 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: aproximadamente 30 kcal por cada 100 g de sandía
Tipo de cocina: Mediterránea
Tipo de comida: Entrantes, bebidas y postres