Receta de ensalada de pasta: la clásica con atún y las mejores variantes

Hay platos que saben automáticamente a verano. La ensalada de pasta es uno de ellos. No porque solo pueda comerse cuando hace calor, claro, sino porque encaja perfectamente en esos días en los que nadie quiere encender demasiado tiempo los fogones ni complicarse con comidas pesadas.

Tiene otra ventaja evidente: admite casi cualquier ingrediente razonable que tengas en la nevera. Atún, pollo, queso, verduras, gambas, pesto, aguacate… cuesta hacerla mal.

Receta de ensalada de pasta clásica con atún

La versión clásica sigue siendo la más popular por una razón sencilla: funciona.

Ingredientes para 4 personas

320 g de pasta corta (fusilli, farfalle o macarrón corto)

2 latas de atún en aceite o al natural

2 huevos cocidos

1 tomate grande o tomates cherry

½ cebolla morada

1 lata pequeña de maíz dulce

aceitunas al gusto

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta

un chorrito de vinagre o limón

Calorías aproximadas: unas 2.200 kcal totales (550 por ración).

Paso a paso

Cuece la pasta en abundante agua con sal siguiendo el tiempo del paquete, pero dejándola al dente. Mientras tanto, cuece los huevos, corta el tomate, pica la cebolla y escurre bien el atún y el maíz. Cuando la pasta esté lista, escúrrela y enfríala correctamente (ahora vamos con eso). Mezcla todo en una fuente grande, añade el aliño y remueve con suavidad. Fría está mejor, aunque recién hecha tampoco tiene ningún problema.

Los trucos para que la ensalada de pasta quede perfecta

Parece facilísima, pero hay varios errores bastante habituales.

Qué tipo de pasta usar: siempre corta

La pasta larga no funciona especialmente bien en ensalada. Spaghetti fríos, sinceramente, no son la mejor idea.

Lo ideal es usar penne, coditos, farfalle, fusili, macarrones clásicos, etc. La razón es simple: recogen mejor el aliño y se mezclan mejor con el resto.

Cómo enfriar la pasta correctamente

Aquí hay debate. Mucha gente la pasa directamente bajo agua fría. Funciona, sí, pero también elimina parte del almidón superficial y a veces hace que el aliño agarre peor.

Mejor opción, escurrirla, extenderla en una bandeja con un hilo de aceite y dejar que pierda temperatura unos minutos.

Si tienes prisa, agua fría rápida y listo. Tampoco dramatizamos.

Cuándo añadir el aliño

Importa más de lo que parece. Si usas vinagreta o aceite, mejor cuando la pasta aún está templada. Absorbe mejor sabores.

Si usas mayonesa, espera a que esté completamente fría.

Ensalada de pasta con pollo

Muy buena si quieres una versión más saciante.

Ingredientes: pasta corta, pechuga de pollo a la plancha troceada, tomate cherry, maíz, pepino, parmesano suave o mozzarella.

Aliño simple de aceite, limón y pimienta.

Ensalada de pasta griega con queso feta y aceitunas

Aquí cambia completamente el perfil. Es más mediterránea y más fresca.

Ingredientes: pasta corta, queso feta, aceitunas negras, pepino, cebolla, tomate, orégano, aceite, limón al gusto.

Muy recomendable cuando hace bastante calor.

Ensalada de pasta con gambas y aguacate

Una versión algo más refinada sin complicarse demasiado.

Cuece o saltea gambas peladas, añade aguacate maduro pero firme, tomate cherry y algo verde (rúcula o canónigos quedan bien).

Aliño suave con limón o lima.

Aquí sí conviene comerla relativamente pronto porque el aguacate no perdona demasiado.

Ensalada de pasta con pesto y tomates cherry

Distinta, muy aromática y muy fácil. Usa los ingredientes vistos con pesto verde, queso mozzarella, piñones o nueces y tomates cherry.

El pesto sustituye completamente la vinagreta. Eso sí: úsalo con moderación porque domina rápido.

Ensalada de pasta fría para llevar a la playa o al trabajo

Lo mejor es evitar ingredientes delicados que se estropeen rápido.

Buena combinación sería la pasta, maíz en conserva, atún, aceitunas negras o verdes, zanahoria rallada, pepino cortado, tomate mejor seco. Y una sencilla vinagreta.

Con qué aliñar la ensalada de pasta: vinagreta, mayonesa o pesto

Depende del estilo.

Vinagreta clásica

Aceite de oliva, vinagre suave, limón, mostaza opcional.

La opción más ligera y versátil.

Mayonesa

Más cremosa, más contundente.

Perfecta con atún, huevo o pollo, pero requiere cuidado con temperatura.

Pesto

Más intenso, más aromático. Ideal con tomate, mozzarella o recetas de inspiración italiana.

Cuánto tiempo aguanta la ensalada de pasta en la nevera

Depende mucho de ingredientes.

Con vinagreta simple: 24 a 48 horas sin problema si está bien refrigerada.

Con mayonesa: mejor consumir en 24 horas.

Con aguacate o marisco: idealmente el mismo día o como mucho al siguiente.

Siempre en recipiente cerrado y frío constante.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 20-25 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: entre 450 y 650 kcal por ración (según ingredientes y aliño)

Tipo de cocina: mediterránea / internacional

Tipo de comida: plato principal, comida fría o tupper