Las 5 mejores recetas con habas: platos tradicionales y opciones modernas

Las habas son de esos ingredientes que a veces pasan desapercibidos, pero cuando las pruebas bien cocinadas descubres que tienen muchísimo que ofrecer. Son nutritivas, llenan sin empachar y, lo mejor, se prestan tanto a platos tradicionales como a preparaciones modernas. Aquí te comparto cinco recetas que preparo en casa o que me han regalado más de una sonrisa en la mesa.

1. Habas con jamón, el clásico que nunca falla

Si hay un plato que huele a cocina andaluza es este. Solo necesitas habas frescas, un poco de jamón serrano, cebolla y aceite de oliva. Se sofríe la cebolla, se añaden las habas con un chorrito de agua y, cuando estén tiernas, entra en acción el jamón. El resultado es reconfortante, de esos que saben a hogar.

Calorías totales: 820 kcal (205 por ración).

2. Revuelto de habas tiernas con huevo

Otra receta sencilla que resuelve una cena en diez minutos. Sofríes un diente de ajo, agregas las habas y, cuando estén listas, añades los huevos batidos. Basta remover suavemente y dejar que cuajen al punto que más te guste. Es jugoso, rápido y perfecto con un poco de pan.

Calorías totales: 530 kcal (265 por ración).

3. Ensalada fresca con habas, feta y hierbabuena

Para los días calurosos, nada como una ensalada que refresque. Cueces las habas, las mezclas con pepino, queso feta y hierbabuena, y aliñas con limón y aceite. El contraste entre lo cremoso del queso y lo fresco de la hierbabuena es un acierto seguro.

Calorías totales: 950 kcal (238 por ración).

4. Puré de habas estilo griego (koukia)

Aquí la textura lo es todo. Las habas secas, tras un buen remojo y cocción, se trituran con ajo, limón y aceite de oliva. El puré queda suave, ligeramente especiado si le pones comino y pimentón, y combina de maravilla con pan pita o crudités. Ideal para picar entre amigos.

Calorías totales: 1.100 kcal (275 por ración).

5. Salteado de habas con quinoa y verduras

Una opción más moderna y ligera. Cueces la quinoa y, mientras tanto, salteas pimiento y calabacín con habas ya cocidas. Al final, mezclas todo y, si te apetece, un toque de salsa de soja. Es colorido, saludable y da energía para toda la tarde.

Calorías totales: 720 kcal (360 por ración).

Un resumen delicioso

Como ves, las habas son mucho más versátiles de lo que parecen. Desde el guiso con jamón que huele a tradición hasta el salteado con quinoa que encaja en cualquier dieta moderna, todas estas recetas rondan entre 200 y 360 calorías por ración. Eso significa que no solo alimentan, también encajan bien en un menú equilibrado.

Al final, lo bonito de cocinar con habas es que cada plato guarda un poco de historia y un poco de innovación. Y cuando las sirves en la mesa, siempre hay alguien que dice: “¡Qué sorpresa! No sabía que las habas daban tanto juego”.