Alcachofas con almejas al estilo Berasategui: receta fácil y deliciosa

Las alcachofas con almejas son una de esas recetas que reconcilian con la cocina de siempre. No necesitan técnicas complicadas ni ingredientes extraños: solo buen producto, un poco de atención y ganas de disfrutar del proceso. En la cocina vasca, este plato es casi un ritual, y está muy ligado a la forma de entender la gastronomía de Martín Berasategui, donde la sencillez bien ejecutada se convierte en excelencia. Es un guiso suave, sabroso y elegante, ideal para cuando apetece comer bien sin excesos.

Ingredientes (4 personas)

8 alcachofas frescas

300 g de almejas (babosas o chirlas)

1 cebolleta grande

2 dientes de ajo

1 cucharada rasa de harina

150 ml de vino blanco seco

500 ml de caldo de pescado suave

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Perejil fresco picado

Unas gotas de zumo de limón (opcional)

Preparación paso a paso

Limpia las alcachofas.

Retira las hojas exteriores más duras hasta quedarte con el corazón. Corta las puntas, pela ligeramente el tallo y parte las alcachofas en cuartos. Déjalas en agua con unas gotas de limón para evitar que se oxiden. Cuece las alcachofas.

Ponlas a cocer en una cazuela con agua y sal durante unos 10–12 minutos. Deben quedar tiernas, pero sin romperse. Escúrrelas con cuidado y resérvalas. Guarda un poco del agua de cocción por si luego hace falta aligerar la salsa. Abre las almejas.

Déjalas en agua fría con sal durante al menos 20 minutos para que suelten la arena. Después, saltéalas en una sartén caliente con un chorrito de vino blanco, tapa y retíralas en cuanto se abran. Cuela el jugo y resérvalo. El sofrito, clave del plato.

En una cazuela baja, pocha la cebolleta muy picada con aceite de oliva a fuego suave. Añade el ajo picado y rehoga brevemente. Incorpora la harina, mezcla bien y deja que se cocine un instante para evitar el sabor a crudo. La salsa.

Vierte el vino blanco, deja que reduzca y añade el caldo de pescado caliente junto con el jugo de las almejas. Cocina a fuego medio hasta que la salsa quede ligera, brillante y bien integrada. Integra alcachofas y almejas.

Añade las alcachofas a la cazuela y deja que hiervan suavemente unos minutos para que se impregnen de la salsa. Incorpora las almejas, mueve la cazuela con cuidado y cocina un par de minutos más. Toque final.

Ajusta de sal, espolvorea perejil fresco picado y sirve de inmediato.

Consejos al estilo Berasategui

Respeta el producto: unas buenas alcachofas marcan la diferencia.

Salsa con equilibrio: debe napar, no cubrir en exceso.

Menos es más: movimientos suaves y fuego controlado son la clave.

Cómo servir

Sirve las alcachofas con almejas bien calientes, en plato hondo y con abundante salsa. Un buen pan es imprescindible para disfrutar hasta la última gota. Si te gustan las alcachofas en otras versiones, también puedes probar las Alcachofas en freidora de aire, las clásicas Alcachofas con jamón o unas crujientes Alcachofas rebozadas.

Además, si buscas ideas rápidas, las recetas con alcachofas de bote sacan de más de un apuro, igual que una ensaladilla de alcachofas, unas alcachofas con pollo o una reconfortante sopa de alcachofas.

Una receta de las que apetecen cuando buscas sabor, calma y cocina de verdad.