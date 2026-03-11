Recetas de postres

Torrijas de chocolate blanco: receta original y deliciosa

Torrijas caseras
Torrijas de chocolate blanco.
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Torrijas de chocolate blanco: receta original y cremosa para dar un toque diferente al postre típico de Semana Santa.

Cuando se acerca la Semana Santa hay un dulce que nunca falla: las torrijas.  Si te gusta probar cosas nuevas, las torrijas de chocolate blanco son una idea espectacular. Son cremosas, dulces y tienen un toque diferente que sorprende desde el primer bocado. El chocolate blanco combina muy bien con la textura suave del pan empapado en leche. Al derretirse, crea una mezcla cremosa que se absorbe en el pan y deja las torrijas súper jugosas por dentro.

Mira otras ideas en las mejores recetas de torrijas, donde hay muchísimas formas de prepararlas. Desde las de toda la vida, como las torrijas clásicas con leche, hasta opciones con más carácter como las torrijas de vino tradicionales, que tienen un sabor bastante más intenso.

Ingredientes

  • 1 barra de pan para torrijas o pan del día anterior
  • 500 ml de leche
  • 200 g de chocolate blanco
  • 2 huevos
  • 1 rama de canela
  • Piel de limón
  • 2 cucharadas de azúcar (opcional)
  • Aceite de oliva suave para freír
  • Azúcar y canela para el rebozado

    • Cómo hacer torrijas de chocolate blanco

    Preparar la mezcla de leche y chocolate

    1. El primer paso es preparar la base que dará todo el sabor a las torrijas. En un cazo pon la leche con la rama de canela y la piel de limón. Caliéntala a fuego medio hasta que empiece a hervir ligeramente.
    2. En ese momento retira la canela y el limón y añade el chocolate blanco troceado. Remueve poco a poco hasta que se derrita completamente y se integre con la leche.
    3. Deja que la mezcla se enfríe un poco antes de usarla.Chocolate blanco

    Cortar el pan

    1. Corta el pan en rebanadas de unos dos o tres centímetros de grosor. Este tipo de recetas funciona mejor con pan del día anterior porque está un poco más firme y absorbe mejor el líquido.
    2. Coloca las rebanadas en una fuente y vierte por encima la leche con chocolate blanco. Déjalas reposar unos minutos para que se empapen bien.
    3. Bate los huevos en un plato hondo. Cuando el pan ya haya absorbido la mezcla, pasa cada rebanada por el huevo batido con cuidado para que no se rompa.
    4. Este paso es lo que ayuda a que luego queden doradas por fuera al freírlas.

    Freír las torrijas y servir

    1. Calienta abundante aceite de oliva suave en una sartén amplia. Cuando esté bien caliente, fríe las torrijas durante un par de minutos por cada lado.
    2. Verás que enseguida se doran y forman esa capa exterior tan característica. Cuando estén listas, sácalas y colócalas sobre papel de cocina para quitar el exceso de aceite.
    3. Mientras aún estén calientes, pásalas por una mezcla de azúcar y canela. Ese aroma es lo que hace que las torrijas huelan tan bien nada más salir de la cocina.
    4. Si quieres que queden aún más vistosas, puedes decorar con un poco de chocolate blanco fundido por encima o unas virutas de chocolate.

    Trucos para que queden todavía mejor

    • El pan es clave para que las torrijas salgan bien. Lo ideal es usar pan especial para torrijas o pan del día anterior con una miga consistente. Así absorberá bien la leche sin deshacerse.
    • Otro consejo es no dejarlas demasiado tiempo en remojo. Deben empaparse bien, pero sin llegar a romperse.
    • También puedes añadir un toque de vainilla a la leche con chocolate blanco para potenciar el aroma. Incluso un poco de ralladura de naranja le da un contraste muy interesante al dulzor del chocolate.
    • Estas torrijas de chocolate blanco son perfectas si quieres disfrutar de un postre tradicional con un toque diferente. Siguen teniendo ese aire de receta de siempre, pero con un giro más moderno y muy goloso que suele gustar a todo el mundo.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30 minutos

    Porciones: 4 personas (unas 8 torrijas aproximadamente)

    Información nutricional: alrededor de 320 kcal por torrija

    Tipo de cocina: española

    Tipo de comida: postre / dulce tradicional de Semana Santa

