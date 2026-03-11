Torrijas de chocolate blanco: receta original y deliciosa

Cuando se acerca la Semana Santa hay un dulce que nunca falla: las torrijas. Si te gusta probar cosas nuevas, las torrijas de chocolate blanco son una idea espectacular. Son cremosas, dulces y tienen un toque diferente que sorprende desde el primer bocado. El chocolate blanco combina muy bien con la textura suave del pan empapado en leche. Al derretirse, crea una mezcla cremosa que se absorbe en el pan y deja las torrijas súper jugosas por dentro.

Mira otras ideas en las mejores recetas de torrijas, donde hay muchísimas formas de prepararlas. Desde las de toda la vida, como las torrijas clásicas con leche, hasta opciones con más carácter como las torrijas de vino tradicionales, que tienen un sabor bastante más intenso.

Ingredientes

1 barra de pan para torrijas o pan del día anterior

500 ml de leche

200 g de chocolate blanco

2 huevos

1 rama de canela

Piel de limón

2 cucharadas de azúcar (opcional)

Aceite de oliva suave para freír

Azúcar y canela para el rebozado

Cómo hacer torrijas de chocolate blanco

Preparar la mezcla de leche y chocolate

El primer paso es preparar la base que dará todo el sabor a las torrijas. En un cazo pon la leche con la rama de canela y la piel de limón. Caliéntala a fuego medio hasta que empiece a hervir ligeramente. En ese momento retira la canela y el limón y añade el chocolate blanco troceado. Remueve poco a poco hasta que se derrita completamente y se integre con la leche. Deja que la mezcla se enfríe un poco antes de usarla.

Cortar el pan

Corta el pan en rebanadas de unos dos o tres centímetros de grosor. Este tipo de recetas funciona mejor con pan del día anterior porque está un poco más firme y absorbe mejor el líquido. Coloca las rebanadas en una fuente y vierte por encima la leche con chocolate blanco. Déjalas reposar unos minutos para que se empapen bien. Bate los huevos en un plato hondo. Cuando el pan ya haya absorbido la mezcla, pasa cada rebanada por el huevo batido con cuidado para que no se rompa. Este paso es lo que ayuda a que luego queden doradas por fuera al freírlas.

Freír las torrijas y servir

Calienta abundante aceite de oliva suave en una sartén amplia. Cuando esté bien caliente, fríe las torrijas durante un par de minutos por cada lado. Verás que enseguida se doran y forman esa capa exterior tan característica. Cuando estén listas, sácalas y colócalas sobre papel de cocina para quitar el exceso de aceite. Mientras aún estén calientes, pásalas por una mezcla de azúcar y canela. Ese aroma es lo que hace que las torrijas huelan tan bien nada más salir de la cocina. Si quieres que queden aún más vistosas, puedes decorar con un poco de chocolate blanco fundido por encima o unas virutas de chocolate.

Trucos para que queden todavía mejor

El pan es clave para que las torrijas salgan bien . Lo ideal es usar pan especial para torrijas o pan del día anterior con una miga consistente. Así absorberá bien la leche sin deshacerse.

Otro consejo es no dejarlas demasiado tiempo en remojo. Deben empaparse bien, pero sin llegar a romperse.

También puedes añadir un toque de vainilla a la leche con chocolate blanco para potenciar el aroma. Incluso un poco de ralladura de naranja le da un contraste muy interesante al dulzor del chocolate.

Estas torrijas de chocolate blanco son perfectas si quieres disfrutar de un postre tradicional con un toque diferente. Siguen teniendo ese aire de receta de siempre, pero con un giro más moderno y muy goloso que suele gustar a todo el mundo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas (unas 8 torrijas aproximadamente)

Información nutricional: alrededor de 320 kcal por torrija

Tipo de cocina: española

Tipo de comida: postre / dulce tradicional de Semana Santa