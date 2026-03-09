Torrijas al horno: receta tradicional más ligera y crujiente

Las torrijas son un plato con historia. Se cree que ya en los siglos IV y V hay mención en algunos recetarios de “sumergir el pan en leche”, aunque no menciona los huevos. Definitivamente, en la Edad Media era habitual meter rebanadas de pan en leche y endulzarlas, e incluso servirlas como acompañamiento de aves de caza. Se difundió por toda Europa y habitualmente las rebanadas de pan se metían en leche y se freían (sí, son las tostadas francesas). Lo bueno de las torrijas de leche caseras al horno es que se ahorran la fritura.

En España, la palabra “torrija” (o torreja) aparece ya en un villancico de Juan del Encina en 1496, y Lope también la menciona en alguna de sus obras. Se preparaban, al parecer, como alimento adecuado de parturientas. A comienzos del siglo XX, fueron comunes en las tabernas de Madrid y las servían con chatos. Sin embargo, están más asociadas al tiempo de cuaresma, debido quizá a la necesidad de aprovechar el pan sobrante, y como era época de ayuno de carnes había que comer lo que se tuviese a mano.

Esta versión mantiene todo el sabor de las torrijas de siempre, pero evita freírlas en aceite. El resultado es un postre dulce, jugoso y con menos grasa, perfecto para disfrutar sin sentir que te has pasado demasiado.

Además, lo mejor de las torrijas es que se preparan con ingredientes muy básicos: pan, leche, huevos y azúcar. Es decir, cosas que normalmente ya tienes por casa. Y si tienes pan del día anterior, mejor todavía, porque estas recetas nacieron precisamente para aprovechar el pan que ya estaba duro.

Ingredientes

Para hacer torrijas de leche al horno necesitas:

1 barra de pan del día anterior (o pan especial para torrijas)

500 ml de leche

2 huevos

80 g de azúcar

1 rama de canela

piel de limón

1 cucharadita de canela en polvo

un poco de mantequilla o papel de horno

Paso a paso para preparar las torrijas

Dar sabor a la leche

Lo primero que vamos a hacer es aromatizar la leche, que es lo que le da ese sabor tan característico a las torrijas. Pon la leche en un cazo junto con la rama de canela, la piel de limón y parte del azúcar. Caliéntala a fuego medio unos minutos, removiendo de vez en cuando. No hace falta que hierva fuerte, solo que se caliente bien para que la leche coja el sabor de la canela y el limón. Después retírala del fuego y deja que se temple un poco.

Cortar el pan

Mientras la leche se enfría ligeramente, corta el pan en rebanadas de unos dos o tres centímetros. Lo ideal es que el pan sea del día anterior, porque así absorbe mejor la leche sin romperse. De hecho, muchas recetas clásicas se basan en preparar torrijas con pan duro y leche, algo que se hacía antiguamente para no desperdiciar comida. Coloca las rebanadas en una fuente amplia.

Empapar el pan

Cuando la leche esté templada, quita la rama de canela y la piel de limón. Ahora vierte la leche sobre las rebanadas de pan para que se empapen bien. Déjalas reposar unos minutos para que absorban la leche, pero con cuidado de que no se deshagan. Este paso es clave para que las torrijas queden jugosas.

Pasar por huevo

Bate los huevos en un plato hondo. Después, con cuidado, pasa cada rebanada de pan por el huevo batido. Esto ayudará a que al hornearlas se forme una capa dorada por fuera. Es el mismo proceso que se usa en las torrijas tradicionales, solo que en lugar de freírlas vamos a usar el horno.

Hornear las torrijas

Precalienta el horno a 180 grados. Coloca las torrijas en una bandeja de horno con papel vegetal o ligeramente engrasada con mantequilla. Hornea durante unos 10 o 12 minutos por cada lado. A mitad de cocción puedes darles la vuelta para que se doren bien por ambos lados. El resultado es muy parecido al de la receta clásica, pero más ligero, como ocurre con estas torrijas al horno ligeras que cada vez prepara más gente.

El toque final

Cuando las torrijas estén doradas, sácalas del horno. Mezcla el resto del azúcar con la canela en polvo y espolvorea la mezcla por encima de las torrijas mientras aún están calientes. Así el azúcar se pega mejor y queda esa capa dulce tan típica.

Otras versiones de torrijas

Aunque las torrijas de leche son las más conocidas, existen muchas variaciones según la región o la tradición familiar.

Una alternativa muy popular son las torrijas de vino tradicionales, donde el pan se empapa en vino en lugar de leche. Tienen un sabor más intenso y también son muy típicas en algunas zonas de España.

También hay quien añade miel por encima, azúcar caramelizado o incluso rellenos diferentes.

Las torrijas de leche caseras al horno son deliciosas a cualquier hora. De postre o de merienda, o para calmar un antojo, esta receta es estupenda, sobre todo si la acompañas de un buen chocolate caliente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 210 calorías por torrija

Tipo de cocina: cocina española tradicional

Tipo de comida: postre o merienda