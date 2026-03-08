Jordi Cruz (MasterChef): su receta para hacer «alitas de pollo adobadas, asadas, fáciles, de 10»

El chef Jordi Cruz, conocido por su papel como jurado en el programa MasterChef, ha compartido en sus redes sociales una receta pensada para disfrutar en casa sin complicaciones. Unas «alitas de pollo adobadas, asadas, fáciles y de 10». Una propuesta sencilla, llena de sabor y perfecta tanto para una comida informal como para una cena con amigos o en familia. En esta receta de alitas de pollo de Jordi Cruz la clave está en el adobo. No se trata simplemente de condimentar el pollo, sino de potenciar su jugosidad y textura con una mezcla equilibrada de ingredientes que aportan dulzor, salinidad, aroma y un ligero toque picante.

La combinación de aceite de oliva, especias, miel y salsa de soja permite conseguir unas alitas caramelizadas por fuera y tiernas por dentro, con ese punto dorado tan característico que convierte un plato sencillo en algo especial. Además, la receta de alitas de pollo de Jordi Cruz es muy versátil; se puede cocinar en el horno o en la freidora de aire, lo que facilita aún más el proceso y reduce tiempos de cocción. Una propuesta ideal tanto para el día a día como para ocasiones especiales con familia o amigos.

La receta de alitas de pollo adobadas de Jordi Cruz

@jordicruzof Alitas de pollo adobadas para asar en horno, sartén o air fryer. “Utilizar esta receta, la que digo en el reel, le sobra un poco de aceite” 1 kg Alitas de pollo 25 ml aceite de oliva 25 gr miel 25 gr salsa de soja 1 gr pimienta negra 10 gr sal 3 gr hierbas provenzales 5 gr ajo en polvo 5 Pimentón De la Vera dulce Un toque picante con chile en este caso sichimi togarashi Dejar marinar todo junto 24 horas y luego asar en air fryer a 190 grados y 15 minutos y 5 a 10 más a 200 según el grado de dorado que más os guste. Se pueden pasar un poco por maicena bien escurridas si os gusta ese toque más crujiente. En sartén solo tenéis que ir salteando hasta lograr un buen dorado, unos 15 minutos de cocción. En el horno a precalentado a 195 grados en 25 minutos a media hora removiendo de vez en cuando las tenéis. ♬ sonido original – JordiCruzOf

«Hoy os enseño cómo preparar unas alitas de pollo adobadas, asadas y muy sabrosas de forma sencilla. Empezamos en la tabla de cocina: cogemos las alitas y cortamos la primera falange si lo deseamos. Revisamos que no tengan plumas grandes y, si es necesario, las pasamos brevemente por la llama para eliminar los pequeños pelitos que puedan quedar».

Ingredientes para el adobo (para 1 kg de alitas)

50 ml de aceite de oliva

30 g de miel

30 g de salsa de soja

1 g de pimienta negra

10–12 g de sal

3 g de hierbas provenzales

5 g de ajo seco

5 g de pimentón dulce

Un toque picante (por ejemplo, shichimi togarashi o el chile que prefieras)

Elaboración

Mezclamos todos los ingredientes del adobo en un bol. Después añadimos las alitas y las impregnamos bien por todas sus caras. Esta cantidad de adobo está pensada para 1 kg de pollo, aunque también funciona perfectamente con unos 600 g. Tapamos el bol y dejamos marinar mínimo 2 horas, aunque lo ideal es dejarlo reposar toda la noche en la nevera. Si se conservan al vacío, pueden mantenerse incluso 2 o 3 días perfectamente. Sacamos las alitas del adobo, dejando el exceso de aceite en el bol. Se pueden cocinar salteadas, al horno o en air fryer. En air fryer, colocamos las alitas y cocinamos 15 minutos a 185-190 °C. Después damos un pequeño meneo y terminamos 5 minutos a 200 °C para que queden bien doradas. En unos 20 minutos tendremos unas alitas jugosas y muy sabrosas. Se pueden acompañar con patatas fritas, puré o cualquier guarnición. Son perfectas para una comida informal, ver una película en familia o disfrutar de algo rico y fácil.

La carne de pollo contiene aproximadamente un 70% de agua, lo que la convierte en un alimento ligero y nutritivo. Destaca por su alto contenido en proteínas de elevado valor biológico, ya que aporta todos los aminoácidos esenciales necesarios para el organismo. Se considera una carne magra, especialmente cuando se consume sin piel, donde se concentra gran parte de la grasa. Su grasa es principalmente monoinsaturada, predominando el ácido oleico, seguida de grasa saturada como el ácido palmítico, y una menor proporción de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente ácido linoleico.

Desde el punto de vista nutricional, es una buena fuente de minerales como el fósforo, así como de vitaminas del grupo B, especialmente niacina y vitamina B6. Una ración aporta un porcentaje significativo de las ingestas recomendadas de niacina. Las recomendaciones actuales aconsejan consumir tres raciones semanales de carnes magras, alternando distintos tipos, entre ellos el pollo, dentro de una dieta equilibrada.

En definitiva, la receta de alitas de pollo que ha compartido el chef Jordi Cruz es una propuesta increíblemente sencilla, pero, al mismo tiempo, llena de sabor.