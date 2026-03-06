Bacalao a la plancha jugoso y crujiente receta fácil
Bacalao a la plancha jugoso y bien hecho. Consejos y tiempos para que quede dorado por fuera y tierno por dentro.
Este bacalao a la plancha con patatas y calabacín se convertirá en un plato sencillo, rápido y delicioso. Llega el momento del año en el que este pescado blanco acaba siendo el rey de cualquier mesa. El bacalao es un alimento de lo más especial, sin casi nada de grasa y con una buena dosis de proteínas. Los vamos a combinar con dos básicos de cualquier cocina. Por un lado, usaremos unas patatas y por el otro, un calabacín. Esta mezcla le dará al bacalao una base de lo más apetecible. Atrévete a probarlo siguiendo estos pasos.
En el caso de que uses bacalao en salazón, hay que proceder a desalarlo previamente. Para ello, sumergirlo en agua durante dos días, cambiando el agua cada 8 horas.
Ingredientes:
Cómo preparar un bacalao a la plancha con patatas y calabacín
- Esta receta es muy sencilla de preparar y nos asegurará una cena o comida saludable y rápida. Nos pondremos manos a la obra con las patatas. Las lavamos y cortamos en rodajas lo más finitas posibles.
- Ponemos en una sartén un buen chorrito de aceite de oliva. Salpimentamos las patatas y las cocinamos a fuego lento durante unos 15 minutos. Podemos ponerle menos aceite de oliva o incluso cocinarlas al horno para que no sean tan grasas.
- Continuamos con el calabacín, lo lavamos y laminamos. Haremos pequeños trocitos para que se cocinen muy rápidamente. Le dejamos la piel para que aporte ese color y textura característicos.
- Cuando falten unos 5 minutos para tener listas las patatas, ponemos el calabacín. Esta verdura se cocinará más rápidamente y nos asegurará este sabor suave que resaltará aún más el bacalao.
- Retiramos del fuego y colocamos esta base sobre papel absorbente para que elimine el exceso de aceite de oliva.
- Seguimos con los lomos de bacalao que podemos cocinar mientras tenemos las patatas y el calabacín en el fuego.
- Para esta receta usaremos unos lomos congelados, son muy fáciles de tener siempre en el congelador y se cocinan a la velocidad de la luz.
- Salpimentamos al gusto los lomos. Preparamos una sartén untada con aceite de oliva. Cocinamos el bacalao hasta que esté en su punto.
- Es importante estar pendiente del pescado, necesitará unos 8 minutos para estar bien cocinado. El pescado suele necesitar menos tiempo que la carne y de pasarse se puede quedar muy seco.
- Preparamos la presentación, ponemos la base de verduras en el fondo y encima un lomo de bacalao. Podemos acompañar esta presentación de un poco de mayonesa o alioli, el éxito está asegurado.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: aproximadamente 210 calorías por ración
Tipo de cocina: cocina mediterránea
Tipo de comida: plato principal