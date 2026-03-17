Los cocineros expertos coinciden: el truco para preparar almíbar de miel y que tus torrijas queden perfectas

Las torrijas con almíbar de miel son un manjar y hay que probarlas al menos una vez al año. Bañar este postre de esta manera puede ser un punto definitivo para impresionar a tus familiares, amigos y a los más pequeños de la casa durante estas fechas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la receta de torrijas con almíbar de miel, que ha causado un gran revuelo en las redes sociales.

Las torrijas son el plato estrella de la Semana Santa y eso no hay quien lo discuta. Con motivo de estas fechas, en toda España se consume uno de los postres más famosos de nuestro país que se ha unido a la vanguardia de la cocina añadiendo más sabores y texturas. El centro neurálgico de este manjar suele ser el pan mojado con leche pasado por la sartén, pero en los últimos tiempos se han añadido otros complementos que han enriquecido el producto.

Por ejemplo, hace unas semanas el cocinero Martín Javier Martínez de Villaroy’s (calle Maudes 11, Madrid) ganó el premio a la mejor torrija del mundo tras impresionar al jurado en Madrid Fusión en el I Campeonato a la mejor torrija del mundo. «La torrija ganadora, tremendamente jugosa y adictiva, estaba elaborada con un bollo de pan de leche empapado en una infusión de leche y nata con piel de limón y canela, con azúcar espolvoreada por encima», dijeron en su día los encargados de votar a la mejor torrija del mundo.

La receta para las torrijas con almíbar de miel

Ahora, cuando se acerca la Semana Santa, en las redes sociales se ha hecho viral una torrija en almíbar de miel que se ha hecho viral en TikTok. La página de @golosolandia, que se caracteriza por hacer la boca agua con sus vídeos a sus seguidores, ha hecho pública la receta y la forma en la que se debe cocinar este postre que tiene las tres b: bueno, bonito y barato.

@golosolandia TORRIJAS en ALMÍBAR de MIEL 😍 ¡La RECETA más FÁCIL y DELICIOSA! ¿Quieres aprender a hacer las torrijas más ricas, fáciles y tradicionales? Hoy te comparto la receta de mi abuela con un toque irresistible: un almíbar de miel que las hace aún más jugosas y deliciosas. 🍯🍞 Perfectas para Semana Santa, postres caseros o para darte un capricho cualquier día. Con ingredientes sencillos y un resultado espectacular, estas torrijas se convertirán en un clásico en tu casa. 😍 Ingredientes: 1 Barra de pan. 3 huevos L. 1 litro de leche (5 tazas). 30 gr de azúcar (2 cucharadas). Canela y piel de limón al gusto. 30 gr de miel (2 cucharadas). #cheesecakesinazucar #postressaludables #recetasfit #cheesecakefacil ♬ sonido original – Golosolandia

«Hoy te comparto la receta de mi abuela con un toque irresistible: un almíbar de miel que las hace aún más jugosas y deliciosas. Perfectas para Semana Santa, postres caseros o para darte un capricho cualquier día. Con ingredientes sencillos y un resultado espectacular, estas torrijas se convertirán en un clásico en tu casa», avisan en la página oficial de estos expertos reposteros.

Y su preparación será bien sencilla; primero hay que verter un litro de leche en una olla a la que hay que sumar la piel de un limón, un par de ramas de canela y dos cucharadas de azúcar. Después se corta el pan a rodajas que se colocará en una bandeja antes de ser bañadas con leche. A continuación, se baten tres huevos para rebozarlos en el pan empatado. Después se freirá en un aceite bien caliente para tener preparadas las torrijas, que se colocarán en un plato sobre papel de cocina.

Después llega la preparación del almíbar de miel. Primero hay que echar agua a una sartén con media piel de limón, canela y dos cucharadas de miel. Esto se cocinará durante tres o cuatro minutos y estará hecha la ‘salsa’ que a continuación repartirá por las torrijas. Fácil, sencillo y para toda la familia. Los ingredientes para las torrijas con almíbar de miel son los siguientes.

Un litro de leche.

1 pieza de piel de limón.

2 ramas de canela.

Dos cucharadas (30 gramos) de azúcar.

Una barra de pan.

3 unidades de huevos L.

Miel.

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