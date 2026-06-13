Los chefs asturianos coinciden: «Para que un arroz con leche quede cremoso, el arroz no se cuece en la leche, primero se cocina en agua»

Conseguir que un arroz con leche quede cremoso es posible, con una cocción que vamos a realizar primero con agua, los chefs asturianos coinciden con este truco. La realidad es que hay un tipo de postre que siempre vuelve y acaba siendo un éxito. Hemos descubierto que lo mejor, puede llegar del pasado y hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo esenciales.

Un cambio que con los chefs asturianos vamos a conseguir realizar de una forma, además de deliciosa, de lo más barata posible. Incluye algunos ingredientes que tendremos en nuestro poder y que pueden acabar uniéndose de una forma que será esencial que tengamos en consideración. Este delicioso arroz con leche que probábamos en casa de las abuelas puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, en unas jornadas en las que cada cucharada cuenta. Si quieres conseguir un dulce baratísimo y delicioso, toma nota de este truco.

Coinciden todos los chefs asturianos

Asturias es un lugar al que hay que ir para disfrutar de una combinación de ingredientes y sabores, realmente maravilloso. Vamos a poder conseguir un extra de buenas sensaciones que acabará marcando la diferencia. Será cuestión de ponernos manos a la obra con ello e ir descubriendo la esencia de un tipo de cocina y de comida que puede cambiarlo todo.

Esta mezcla de sabores que tenemos en nuestro poder, no tiene por qué ser cara, pero si deliciosa. En especial, cuando contamos con un buen básico como es una materia prima de esas que impresionan y que son la esencia de un plus de buenas sensaciones.

Este arroz con leche que tanto nos gusta puede llegar de manos de los chefs asturianos, de una forma que quizás nadie hubiera imaginado. Sin necesidad de invertir una gran cantidad de leche, sino simplemente con la combinación es importante en estos días.

Este truco que usan para crear el mejor arroz con leche posible acabará siendo el que pondremos en práctica en casa. Descubriendo la esencia de un buen básico que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una manera diferente. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta.

El arroz no se cuece en leche primero se cocina con agua

Se cocina con agua el mejor arroz con leche posible. Una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días que tenemos por delante. Llega el momento de poner en práctica una combinación de elementos que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante.

Te proponemos que pruebes una receta de arroz con leche primero cocinado en agua, con un sabor y una textura que destacarán por si solo.

Ingredientes

1 litro de leche entera

150 g de arroz redondo

120 g de azúcar

1 rama de canela

Cáscara de 1 limón sin parte blanca

Cáscara de naranja opcional

1 cucharada de mantequilla opcional para más cremosidad

Canela en polvo para espolvorear

Modo de preparación