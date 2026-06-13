Los chefs asturianos coinciden: «Para que un arroz con leche quede cremoso, el arroz no se cuece en la leche, primero se cocina en agua»
Toma nota de este increíble receta de arroz con leche
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Conseguir que un arroz con leche quede cremoso es posible, con una cocción que vamos a realizar primero con agua, los chefs asturianos coinciden con este truco. La realidad es que hay un tipo de postre que siempre vuelve y acaba siendo un éxito. Hemos descubierto que lo mejor, puede llegar del pasado y hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo esenciales.
Un cambio que con los chefs asturianos vamos a conseguir realizar de una forma, además de deliciosa, de lo más barata posible. Incluye algunos ingredientes que tendremos en nuestro poder y que pueden acabar uniéndose de una forma que será esencial que tengamos en consideración. Este delicioso arroz con leche que probábamos en casa de las abuelas puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, en unas jornadas en las que cada cucharada cuenta. Si quieres conseguir un dulce baratísimo y delicioso, toma nota de este truco.
Coinciden todos los chefs asturianos
Asturias es un lugar al que hay que ir para disfrutar de una combinación de ingredientes y sabores, realmente maravilloso. Vamos a poder conseguir un extra de buenas sensaciones que acabará marcando la diferencia. Será cuestión de ponernos manos a la obra con ello e ir descubriendo la esencia de un tipo de cocina y de comida que puede cambiarlo todo.
Esta mezcla de sabores que tenemos en nuestro poder, no tiene por qué ser cara, pero si deliciosa. En especial, cuando contamos con un buen básico como es una materia prima de esas que impresionan y que son la esencia de un plus de buenas sensaciones.
Este arroz con leche que tanto nos gusta puede llegar de manos de los chefs asturianos, de una forma que quizás nadie hubiera imaginado. Sin necesidad de invertir una gran cantidad de leche, sino simplemente con la combinación es importante en estos días.
Este truco que usan para crear el mejor arroz con leche posible acabará siendo el que pondremos en práctica en casa. Descubriendo la esencia de un buen básico que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una manera diferente. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta.
El arroz no se cuece en leche primero se cocina con agua
Se cocina con agua el mejor arroz con leche posible. Una combinación de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días que tenemos por delante. Llega el momento de poner en práctica una combinación de elementos que pueden ser claves en estos días que tenemos por delante.
Te proponemos que pruebes una receta de arroz con leche primero cocinado en agua, con un sabor y una textura que destacarán por si solo.
Ingredientes
Modo de preparación
- Calentar y aromatizar la leche
- Coloca la leche en una cazuela amplia a fuego medio. Añade la rama de canela y las cáscaras de limón y naranja. Deja que la leche se caliente poco a poco, sin permitir que hierva con fuerza. Este paso es esencial para que los aromas cítricos se mezclen bien con la leche.
- Incorporar el arroz
- Cuando la leche esté caliente, vierte el arroz y remueve para que no se adhiera al fondo. A partir de aquí conviene reducir un poco el fuego para que la cocción sea constante y tranquila.
- Cocer lentamente
- El arroz necesitará unos 35 o 40 minutos para quedar tierno. Durante este tiempo ve removiendo con frecuencia. Es la forma de lograr una textura cremosa, porque así el almidón del arroz se integra en la leche y espesa de manera natural. Si al llegar a los 40 minutos el arroz aún no está en su punto, déjalo unos minutos más.
- Añadir el azúcar
- Cuando el arroz esté tierno y la mezcla espesa, incorpora el azúcar y remueve bien. Hacerlo al final evita que la leche se caramelice antes de tiempo y asegura que el azúcar se disuelva de forma uniforme.
- Dar un punto extra de suavidad
- Si quieres un arroz con leche especialmente sedoso, añade la cucharada de mantequilla y mezcla hasta que se funda por completo. No es imprescindible, pero mejora la textura.
- Reposar y servir
- Retira la canela y las cáscaras. Sirve el arroz con leche en cuencos o en una fuente. Puedes disfrutarlo templado o frío. Antes de llevarlo a la mesa, espolvorea una fina capa de canela en polvo.