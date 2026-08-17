Dani García y los chefs expertos coinciden: «Para que el pollo al horno quede jugoso el truco es dejarlo reposar 10 minutos»

Los chefs expertos coinciden con Dani García, para que el pollo al horno quede jugoso el truco es dejarlo reposar unos 10 minutos. Estamos viendo llegar una serie de recetas que acabarán siendo las que nos acompañarán en unos tiempos un tanto complicados. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estamos viviendo con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca.

La calidad de la carne es esencial para una dieta equilibrada, pero también el precio. Lo que necesitamos es obtener algunos detalles que serán los que nos acompañarán en estos días en los que cada detalle será el que nos dará un primer paso en estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Una de las recetas más recurrentes, en todas las casas, es de las más baratas y fáciles de comer en cualquier parte, en casa o fuera de ella, además de poder aprovechar al máximo estos ingredientes, es la de un buen pollo al horno. Un básico de toda cocina que no podremos dejar escapar con el consejo de estos chefs expertos que coinciden con estos consejos.

Los chefs expertos y Dani García coinciden

Es hora de preparados para una comida de esas que impresionan y lo hacen de tal forma que deberemos estar preparados para descubrir la esencia de una comida de 10. Una buena combinación de ingredientes que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Cuando lo que queremos es un plato que guste a todo el mundo y nos aporte las mejores propiedades de una materia prima que está hecha para triunfar. Todo puede ser posible, cuando lo que hacemos es descubrir la esencia de un plato de esos que impresionan y que podría acabar siendo lo que nos dará ese plus de buenas sensaciones que necesitamos.

Dani García es uno de los cocineros expertos que no dudan en poner sobre la mesa una combinación de ingredientes y de consejos que pueden acabar de darnos aquello que queremos y más. Una mezcla esencial que será la que nos acompañará en breve.

Este detalle que puede acabar siendo el que mejor se adapte a unas necesidades que nos servirá para hacer realidad un cambio destacado. Ese pollo que cocinamos siempre puede quedar de restaurante con un sencillo truco que conseguir que quede de lo más jugoso.

Para que el pollo al horno quede jugoso el truco es dejarlo reposar 10 minutos

Un sencillo gesto puede cambiarlo todo y lo hará de tal forma que debemos tener en cuenta que esta carne necesita de un tiempo de reposo para acabar consiguiendo aquello que queremos. Un plato de restaurante que quedará espectacular en una abrir y cerrar de ojos. Puedes poner en práctica este truco de conseguir un pollo jugoso, simplemente dejando que repose un poco.

Te proponemos esta receta que te ayudará a obtener un pollo de esos que destacan en un abrir y cerrar de ojos.

Ingredientes básicos para una pechuga al horno perfecta

500 gr de pechugas de pollo

4 ramitas de romero seco

1 cucharadita y media de orégano seco

8 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco

1 cucharadita de ralladura de limón

2 limones

2 cucharadas de zumo de limón

60 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Paso a paso: cómo preparar pechuga de pollo al horno jugosa