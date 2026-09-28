Hay postres que trascienden las fronteras de su obrador de origen para convertirse en leyendas urbanas de la repostería mundial. El famoso pudin de plátano de Magnolia Bakery, la emblemática pastelería neoyorquina, encabeza esa lista de caprichos irresistibles que provocan colas kilométricas en Manhattan. Lejos de la pesadez de las cremas industriales, esta maravilla destaca por una ligereza desconcertante que consigue fundirse en el paladar gracias a una alquimia muy particular entre la leche condensada, la nata montada y unas galletas de mantequilla que se ablandan justo lo que deben dentro del bol.

Ingredientes

1 lata de 400 gramos de leche condensada de buena calidad

400 ml de agua fría

1 paquete de 90 gramos de preparado para pudin instantáneo de vainilla

500 ml de nata para montar con un mínimo de 35% de materia grasa muy fría

4 plátanos maduros pero firmes, cortados en rodajas transversales

1 paquete de galletas tipo Nilla Wafers (o galletas maría crujientes en su defecto)

1 cucharadita de extracto de vainilla pura

Cómo hacer banana pudding estilo Magnolia Bakery paso a paso

Bate la leche condensada junto con el agua fría y el extracto de vainilla en un cuenco amplio hasta obtener una mezcla homogénea y totalmente integrada. Añade el polvo de pudin instantáneo de vainilla poco a poco mientras sigues batiendo a velocidad media durante dos minutos hasta que notes que la crema empieza a espesar ligeramente. Tapa el cuenco con film transparente y mételo en la nevera durante al menos cuatro horas, o mejor aún toda la noche, para que cuaje y adquiera consistencia cremosa. Monta la nata bien fría en un recipiente aparte con ayuda de unas varillas eléctricas hasta que forme picos firmes pero de aspecto sedoso y ligero. Incorpora la nata montada a la crema de vainilla ya fría mediante movimientos envolventes muy suaves para no perder el aire acumulado. Monta el postre en una fuente de cristal grande alternando una capa de crema, una cobertura de galletas enteras, y una capa generosa de rodajas de plátano fresco. Repite las capas hasta terminar con los ingredientes, asegurándote de coronar la superficie con más galletas trituradas o enteras, y deja reposar el conjunto en frío al menos seis horas antes de hincarle el diente.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto de esta receta radica en el punto de maduración de los plátanos. Deben tener un color amarillo brillante con ligeras motitas en la piel; si están demasiado verdes resultarán insípidos, y si están pasados oscurecerán la crema demasiado rápido.

Otro detalle crítico es el tiempo de reposo en la nevera; no te saltes este paso porque es precisamente la humedad de la crema la que transforma las galletas crujientes en una especie de bizcocho esponjoso e integrado.

Variantes de la receta

Aunque la versión original de Nueva York es intocable para los puristas, algunos reposteros juegan a incorporar un toque de ron añejo en la base de vainilla o a sustituir parte de las galletas clásicas por galletas de jengibre para darle un perfil especiado de otoño.

Con qué acompañar banana pudding estilo Magnolia Bakery

Este postre es tan contundente y redondo en boca que brilla por sí solo sin necesidad de artificios decorativos complejos.

Una taza de café espresso corto sin azúcar o un té negro bien caliente sirven de contrapunto perfecto para equilibrar la dulzura láctea de la crema en una merienda de sobremesa memorable.

Cómo conservar banana pudding estilo Magnolia Bakery

Al contener plátano fresco, este pudin debe guardarse estrictamente en la parte más fría de la nevera, cubierto con film transparente en contacto directo para que la fruta no se oxide ni coja tonos grises.

Se conserva en óptimas condiciones durante un máximo de cuarenta y ocho horas; pasado ese tiempo, la galleta se ablandará demasiado y el plátano empezará a perder su textura ideal.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos (más 6 horas de reposo en frío)

Porciones: 8 a 10 comensales generosos

Tipo de cocina: Repostería americana clásica / Postres de cuchara

Tipo de comida: Postre / Merienda dulce

Calorías totales aproximadas: 420 kcal por ración