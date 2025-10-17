Aperitivos Halloween adultos: recetas originales y divertidas para sorprender en tu fiesta. Halloween no es solo para niños. También los adultos pueden disfrutar de esta celebración con propuestas gastronómicas que combinan sabor, presentación y un toque de humor negro. Si estás organizando una cena temática o una reunión informal, estos aperitivos Halloween para adultos son ideales para acompañar disfraces, cócteles y buena compañía.

Con estos aperitivos terroríficos para Halloween se puede agradar a grandes y pequeños, pues son recetas para entradas y picoteos que resultan simpáticas y al mismo tiempo deliciosas. Aprovechando que este año el 31 de octubre cae en jueves y el viernes es Día de los Difuntos, puedes extender la fiesta y disfrutar más tiempo de estas propuestas deliciosamente aterradoras.

Celebrar esta fecha tan especial con cualquiera de estos entrantes nos asegurará el éxito más absoluto. Unas escobas de bruja de queso, ojos de hechicero de champiñones, huesos de esqueleto de pan y serpientes de hojaldre son solo algunas ideas que puedes combinar con recetas de calabaza, recetas Halloween saladas o un completo menú Halloween.

Los aperitivos Halloween son perfectos para acompañar los preparativos, mientras se dan los últimos retoques a los disfraces o comienzan a reunirse los invitados. Entre ellos puedes incluir empanadillas fantasmas, dedos de muertos y bombones vampiros, ideales para adultos que disfrutan del lado más creativo de esta fiesta.

Ingredientes:

Obleas (para hacer empanadillas)

1 bote de atún

Quesos variados: azul, requesón, parmesano, gruyere rallado

Aceite de oliva virgen extra

500 g de carne picada

Jamón ibérico en lonchas

Queso Cheddar en rebanadas

Aceitunas negras

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 huevo

Panecillos o pan de hamburguesa

Galletas Oreo

Bombones pequeños

Chocolate líquido

Kétchup, mayonesa y mostaza

Orégano, sal y pimienta

Cómo preparar aperitivos terroríficos para Halloween

Empanadillas fantasmas

Coloca las obleas sobre una bandeja con papel de horno. Rellena con queso o atún y cubre con otra oblea, formando pliegues para simular la silueta de un fantasma. Haz cortes en forma de ojos y pinta con huevo batido. Hornea a 180 °C durante 10 minutos.

Información nutricional: 250 kcal por cada 100 g

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Aperitivo

Dedos de muertos

Haz rollitos con queso Cheddar y envuélvelos con jamón ibérico. Coloca una rodaja de aceituna negra en la punta como si fuera una uña.

Información nutricional: 215 kcal por cada 100 g

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Aperitivo

Galletas de vampiros

Parte las galletas Oreo Halloween Pega las mitades a bombones usando chocolate líquido como adhesivo. Decora con ojos hechos con la crema y más chocolate.

Información nutricional: 350 kcal por cada 100 g

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Aperitivo

Para completar tu mesa de aperitivos Halloween adultos, puedes añadir sándwiches terroríficos, salchichas Halloween, pizza Halloween, huevos rellenos Halloween o bebidas para Halloween que sorprendan a tus invitados.

Y si quieres cerrar la noche con algo dulce, no olvides preparar postres Halloween, dulces para Halloween o una tarta galleta Halloween que combine con la decoración.

No dejes de preparar estos deliciosos aperitivos y disfruta con adultos y niños de los sustos y sabores que hacen de Halloween una fiesta inolvidable.