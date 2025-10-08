Tarta de galleta para Halloween: receta fácil y divertida para toda la familia

La tarta de galleta para Halloween es uno de esos postres que nunca fallan: sencilla de preparar, vistosa y con un sabor que gusta a todos. Es ideal para una fiesta, una merienda especial o simplemente para disfrutar en casa mientras decoras calabazas y preparas la noche más terrorífica del año. A continuación, te contamos cómo hacerla paso a paso, con ingredientes fáciles de conseguir y un resultado que sorprenderá a todos.

Ingredientes (para unas 10 porciones)

Para la base y las capas:

400 g de galletas tipo María (unas 60 unidades)

400 ml de leche entera

1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la crema de chocolate:

250 g de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

200 g de azúcar glas

200 g de chocolate negro (mínimo 70 % de cacao)

3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

100 ml de nata líquida para montar

Para la decoración:

50 g de chocolate blanco

Colorante alimentario naranja y negro

Unas galletas tipo Oreo trituradas (para simular tierra)

Ojos de azúcar o pequeñas figuras de fondant

Preparación paso a paso

Preparar la base de galletas

En un cuenco grande, mezcla la leche con la esencia de vainilla. Pasa cada galleta por la leche durante uno o dos segundos, sin empaparlas demasiado. Cubre el fondo de un molde desmontable con una capa de galletas, procurando que queden bien colocadas. Elaborar la crema de chocolate

Derrite el chocolate negro al baño maría o en el microondas, en intervalos cortos de 30 segundos, removiendo cada vez. Cuando esté fundido, deja que se temple un poco. En otro bol, bate la mantequilla con el azúcar glas hasta conseguir una mezcla cremosa y ligera. Añade el cacao en polvo y mezcla bien. Luego incorpora el chocolate fundido y, por último, la nata líquida. Bate hasta obtener una crema suave y brillante. Montar la tarta

Cubre la primera capa de galletas con una porción generosa de crema de chocolate. Coloca encima otra capa de galletas bañadas en leche, después otra de crema, y así sucesivamente hasta completar tres o cuatro capas. Termina con una capa de crema. Tapa el molde con film transparente y guarda la tarta en la nevera al menos seis horas. Si puedes dejarla toda la noche, mejor: así las galletas se ablandan y el conjunto adquiere una textura perfecta. Decoración de Halloween

Derrite el chocolate blanco y divídelo en dos partes. Tiñe una con colorante naranja y la otra con colorante negro. Con una cucharita o una manga pastelera, dibuja pequeñas calabazas, fantasmas o telarañas sobre la superficie. Espolvorea las galletas trituradas alrededor para imitar tierra, y añade ojos de azúcar o figuras de fondant para dar un toque divertido. Guarda la tarta en el frigorífico unos minutos más antes de servir, para que la decoración se asiente.

Consejos y variaciones

Si prefieres un sabor más suave, puedes usar chocolate con leche en lugar del negro. Para una versión más ligera, sustituye la mantequilla por margarina vegetal y utiliza leche desnatada.

Si la tarta es solo para adultos, añade una cucharada de licor de naranja o ron al remojar las galletas; le dará un toque muy aromático.

Conservación

Esta tarta se conserva perfectamente en el frigorífico durante tres o cuatro días, bien tapada. No es recomendable congelarla, ya que las galletas pierden su textura al descongelarse.

Valor calórico aproximado: Cada porción (de unas diez) aporta aproximadamente 670 calorías.

Esta tarta de galleta para Halloween combina la nostalgia de las tartas caseras con la diversión de una noche terrorífica. Perfecta para grandes y pequeños, ¡será la estrella de tu mesa de Halloween!