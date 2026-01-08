El caldo de pollo en Thermomix fácil y casero es una de esas preparaciones básicas que nunca fallan en la cocina. Sirve como base para infinidad de recetas, es reconfortante cuando no te encuentras bien y resulta perfecto para los meses fríos. Prepararlo en Thermomix simplifica mucho el proceso, ya que permite controlar los tiempos y extraer todo el sabor de los ingredientes sin esfuerzo.

Por qué preparar caldo de pollo en Thermomix

Hacer caldo de pollo en casa tiene muchas ventajas frente a las versiones comerciales. Controlas los ingredientes, la cantidad de sal y la grasa, y el sabor es mucho más natural. La Thermomix facilita la cocción lenta y uniforme, logrando un caldo aromático y lleno de matices sin necesidad de estar pendiente de la olla.

Además, este caldo es una excelente base para sopas, arroces o guisos. Si buscas otras variantes, también puedes probar un intenso Caldo de pollo asado o el clásico Caldo de pollo casero, ideal para el día a día.

Ingredientes básicos

Para un caldo de pollo equilibrado necesitarás: carcasa o muslos de pollo, zanahoria, puerro, cebolla, apio, agua y sal. De forma opcional, puedes añadir hierbas como laurel o perejil para darle un aroma más profundo. La clave está en no sobrecargarlo de ingredientes para que el sabor del pollo sea el protagonista.

Si te preocupa el contenido calórico, puedes seguir estos Pasos para elaborar caldo bajo en grasas, retirando la piel del pollo y desgrasando el caldo una vez frío.

Preparación paso a paso

Comienza lavando bien los ingredientes y troceando las verduras en piezas grandes. Colócalas en el vaso de la Thermomix junto con el pollo y añade agua hasta cubrir sin sobrepasar el nivel máximo. Incorpora la sal al final, para poder ajustar mejor el punto una vez terminado.

Programa la Thermomix a temperatura alta durante unos minutos y luego baja a temperatura de cocción lenta durante aproximadamente una hora. Este tiempo permite que todos los sabores se integren y que el caldo quede bien concentrado. Una vez finalizado, cuela el caldo con cuidado y deja enfriar.

Consejos para un caldo perfecto

Para un sabor más intenso, puedes dorar previamente el pollo en una sartén antes de introducirlo en la Thermomix. Si lo prefieres más suave, basta con reducir la cantidad de verduras fuertes como el apio. Cuando el caldo se enfríe, podrás retirar fácilmente la grasa que se solidifica en la superficie.

Este caldo es muy versátil y se puede adaptar según tus necesidades. También puedes alternarlo con otras bases igual de útiles en la cocina, como el Caldo de verduras casero o el sabroso Caldo de carne casero.

Variantes y usos

El caldo de pollo se puede personalizar fácilmente. Añadir jengibre o cúrcuma le da un toque reconfortante, ideal para el invierno. También puedes usarlo como base para cremas, arroces o legumbres.

Si te gusta experimentar, existen opciones más originales como el Caldo alcachofa, ligero y digestivo, o el tradicional Caldo verde portugués, perfecto para variar el recetario.

Conservación

Una vez frío, el caldo se puede guardar en la nevera durante 3 o 4 días, o congelar en porciones para usarlo cuando lo necesites. Tener caldo de pollo casero listo es un gran aliado para ahorrar tiempo y mejorar el sabor de tus platos.