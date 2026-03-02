La receta de salmón marinado que Miguel Torres prepara en 15 minutos cuando quiere comer sano

Miguel Torres ha sorprendido a medio mundo con una receta de salmón marinado que se prepara en 15 minutos, ideal cuando queremos comer sano y no disponemos de tiempo. Es importante conseguir una buena materia prima que acabe de convertirse en la mejor opción posible, para descubrir una combinación de ingredientes imprescindibles. Estaremos muy pendientes de una alimentación saludable que un exfutbolista nos puede aconsejar tomar. Sin renunciar al sabor y con una elaboración de lo más sencilla, podremos conseguir aquello que necesitamos y más.

Un buen salmón puede ser un plato completo que estará listo en un abrir y cerrar de ojos. Un buen aliado de estos cambios que queremos implementar y que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a disfrutar. Si estás pensando en conseguir una receta de esas que se convierte en un salvavidas, con la mezcla indiscutible de ingredientes y de sabores, no lo dudes, este salmón es fácil y quedar riquísimo. Hazte con esta mezcla que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante y que se convertirán en esenciales.

Miguel Torres prepara esta receta en 15 minutos cuando quiere comer sano

Comer sano es algo que podemos conseguir en un tiempo récord. En especial, cuando lo que necesitamos es una mezcla de sabores y de ingredientes que nos aseguren una combinación básica de sabores. Es importante saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

En sólo 15 minutos puedes tener listo un plato de restaurante que, sin duda alguna, acabará siendo esencial para estas próximas jornadas. Un buen aliado de unos cambios que llegarán a nuestra cocina, en busca de un alimento saludable y delicioso que nos ayudará a comer más pescado.

El pescado es un ingrediente esencial en nuestro día a día. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar siendo claves en nuestra alimentación. El Omega 3 del salmón es un elemento que necesitamos y que queremos empezar a incorporar en nuestro día a día.

Vamos a conseguir una buena mezcla de ingredientes que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa inesperada. Miguel Torres, nos demuestra que vamos a poder conseguir una mezcla de ingredientes sorprendente en un abrir y cerrar de ojos.

Esta receta de salmón marinado es ideal

La receta de salmón marinado más fácil del mundo, nos la ha descubierto un Miguel Torres que sabe muy bien la manera en la que cocinaremos un pescado de esos que realmente podremos empezar a crear en unos días en los que todo acabará siendo posible.

Ingredientes:

Para el salmón

1 lomo de salmón

Una cucharadita de salsa de soja

Una cucharadita de aceite de sésamo

Ralladura de limón

Jengibre

Un poco de miel

Para acompañar

Un poco de brócoli

Medio vaso de arroz

Elaboración:

En un bol, pon todos los ingredientes y, con la ayuda de un pincel de cocina, intégralos hasta crear una mezcla homogénea. Salpimienta el salmón, úntalo bien con la mezcla y llévalo a la nevera durante 15 minutos. Cuece el resto de los ingredientes En dos recipientes separados, con agua y un poco de sal, cuece el brócoli y el arroz. Cocina el salmón Lleva el salmón a la freidora de aire, durante 8 minutos y, cuando esté listo, mézclalo con el brócoli y el arroz, previamente escurridos. Después, desmenúzalo para que se integre bien y disfrútalo.

Te proponemos otra receta sencilla para que puedas disfrutar de un salmón de esos que impresionan.

Ingredientes para hacer salmón al horno

2 lomos o filetes de salmón fresco

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo picados

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de mostaza (opcional)

1 cucharada de miel o sirope de arce

1 cucharadita de eneldo fresco o seco

Sal y pimienta al gusto

Rodajas de limón para decorar

Guía paso a paso para preparar el salmón al horno