Yakitori de Pollo con Salsa Miso Dulce

El yakitori es uno de esos platos japoneses que demuestran que no hace falta complicarse para comer espectacular. Son brochetas de pollo, sí, pero cuando están bien hechas, con ese punto caramelizado por fuera y jugosas por dentro, se convierten en algo totalmente distinto.

Y si además las acompañas con una salsa miso dulce que equilibra salado, dulce y ese toque umami tan característico… el resultado es de los que sorprenden en la mesa.

Es una receta perfecta para una cena informal, una comida diferente o incluso para sacar la parrilla y darle un aire asiático a la reunión.

Ingredientes

Para las brochetas:

500 g de muslo de pollo deshuesado

1 puerro o cebolleta

Palitos de brocheta

Para la salsa miso dulce:

2 cucharadas de miso blanco

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de mirin (o miel)

1 cucharada de azúcar moreno

1 cucharadita de aceite de sésamo

50 ml de agua

Un detalle importante: el muslo queda mucho más jugoso que la pechuga. Merece la pena elegirlo.

Paso 1: Preparar las brochetas

Corta el pollo en trozos similares, ni demasiado pequeños ni enormes. La idea es que se cocinen de manera uniforme. Haz lo mismo con el puerro o la cebolleta. Ensarta alternando pollo y verdura. Ese pequeño contraste hace que el resultado sea más sabroso y evita que la carne se reseque. Si usas brochetas de madera, déjalas en agua unos 20 minutos antes. Es un gesto sencillo que evita que se quemen.

Paso 2: La salsa que marca la diferencia

En un cazo pequeño mezcla el miso blanco, la soja, el mirin (o miel), el azúcar, el aceite de sésamo y el agua. Calienta a fuego medio mientras remueves. No necesitas que hierva fuerte, solo que se integren los sabores y espese ligeramente. En pocos minutos tendrás una salsa brillante y con un aroma que ya anticipa lo que viene. Reserva una parte para pincelar durante la cocción y otra para servir al final.

Paso 3: Cocinar con atención

Puedes hacer el yakitori en parrilla, plancha o sartén amplia. Lo importante es el control del fuego: medio-alto, pero sin que queme. Cocina las brochetas durante unos 8-10 minutos, girándolas cada poco para que se doren de forma uniforme. Cuando el pollo esté casi hecho, empieza a pincelar con la salsa. Ese momento es clave: el azúcar carameliza ligeramente y crea esa capa brillante tan apetecible. Eso sí, no la pongas demasiado pronto para que no se queme. El olor en la cocina ya te dirá que vas por buen camino.

Paso 4: Servir y disfrutar

Sírvelas calientes, con un poco de salsa extra por encima o al lado para quien quiera más intensidad. Puedes acompañarlas con arroz blanco, verduras salteadas o una ensalada ligera. También funcionan muy bien como parte de una mesa variada para compartir.

Pequeños trucos que ayudan

No cocines a fuego demasiado fuerte ; el azúcar puede amargarse si se quema.

; el azúcar puede amargarse si se quema. Si te gusta el picante, añade una pizca de chile en polvo a la salsa.

Deja reposar las brochetas un par de minutos antes de servir para que los jugos se estabilicen.

un par de minutos antes de servir para que los jugos se estabilicen. No es una receta complicada, pero sí agradece atención.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30-35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional (aproximada, receta completa): 1.400-1.600 kcal totales

Tipo de cocina: Japonesa

Tipo de comida: Plato principal / Comida informal

Este yakitori de pollo con salsa miso dulce es una forma sencilla de llevar un pedazo de Japón a tu mesa sin necesidad de técnicas complicadas. Solo buen producto, equilibrio de sabores y ese punto caramelizado que convierte unas simples brochetas en algo memorable.