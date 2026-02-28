Recetas de pollo

Yakitori de Pollo con Salsa Miso Dulce

Yakitori de Pollo con Salsa Miso Dulce
Yakitori de Pollo.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Si te apetece un plato con toques orientales, diferente en sabor a tu día a día, prueba este yakitori de pollo con salsa de miso dulce.

El yakitori es uno de esos platos japoneses que demuestran que no hace falta complicarse para comer espectacular. Son brochetas de pollo, sí, pero cuando están bien hechas, con ese punto caramelizado por fuera y jugosas por dentro, se convierten en algo totalmente distinto.

Y si además las acompañas con una salsa miso dulce que equilibra salado, dulce y ese toque umami tan característico… el resultado es de los que sorprenden en la mesa.

Es una receta perfecta para una cena informal, una comida diferente o incluso para sacar la parrilla y darle un aire asiático a la reunión.

Ingredientes

Para las brochetas:

  • 500 g de muslo de pollo deshuesado
  • 1 puerro o cebolleta
  • Palitos de brocheta
  • Para la salsa miso dulce:
  • 2 cucharadas de miso blanco
  • 2 cucharadas de salsa de soja
  • 1 cucharada de mirin (o miel)
  • 1 cucharada de azúcar moreno
  • 1 cucharadita de aceite de sésamo
  • 50 ml de agua

    • Un detalle importante: el muslo queda mucho más jugoso que la pechuga. Merece la pena elegirlo.

    Paso 1: Preparar las brochetas

    1. Corta el pollo en trozos similares, ni demasiado pequeños ni enormes. La idea es que se cocinen de manera uniforme. Haz lo mismo con el puerro o la cebolleta.
    2. Ensarta alternando pollo y verdura. Ese pequeño contraste hace que el resultado sea más sabroso y evita que la carne se reseque.
    3. Si usas brochetas de madera, déjalas en agua unos 20 minutos antes. Es un gesto sencillo que evita que se quemen.brochetas de pollo especiales

    Paso 2: La salsa que marca la diferencia

    1. En un cazo pequeño mezcla el miso blanco, la soja, el mirin (o miel), el azúcar, el aceite de sésamo y el agua.
    2. Calienta a fuego medio mientras remueves. No necesitas que hierva fuerte, solo que se integren los sabores y espese ligeramente. En pocos minutos tendrás una salsa brillante y con un aroma que ya anticipa lo que viene.
    3. Reserva una parte para pincelar durante la cocción y otra para servir al final.

    Paso 3: Cocinar con atención

    1. Puedes hacer el yakitori en parrilla, plancha o sartén amplia. Lo importante es el control del fuego: medio-alto, pero sin que queme.
    2. Cocina las brochetas durante unos 8-10 minutos, girándolas cada poco para que se doren de forma uniforme. Cuando el pollo esté casi hecho, empieza a pincelar con la salsa.
    3. Ese momento es clave: el azúcar carameliza ligeramente y crea esa capa brillante tan apetecible. Eso sí, no la pongas demasiado pronto para que no se queme.
    4. El olor en la cocina ya te dirá que vas por buen camino.

    Paso 4: Servir y disfrutar

    1. Sírvelas calientes, con un poco de salsa extra por encima o al lado para quien quiera más intensidad.
    2. Puedes acompañarlas con arroz blanco, verduras salteadas o una ensalada ligera. También funcionan muy bien como parte de una mesa variada para compartir.

    Pequeños trucos que ayudan

    • No cocines a fuego demasiado fuerte; el azúcar puede amargarse si se quema.
    • Si te gusta el picante, añade una pizca de chile en polvo a la salsa.
    • Deja reposar las brochetas un par de minutos antes de servir para que los jugos se estabilicen.
    • No es una receta complicada, pero sí agradece atención.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30-35 minutos
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional (aproximada, receta completa): 1.400-1.600 kcal totales
    Tipo de cocina: Japonesa
    Tipo de comida: Plato principal / Comida informal

    Este yakitori de pollo con salsa miso dulce es una forma sencilla de llevar un pedazo de Japón a tu mesa sin necesidad de técnicas complicadas. Solo buen producto, equilibrio de sabores y ese punto caramelizado que convierte unas simples brochetas en algo memorable.

