Xuxo de Girona: receta tradicional de bollería rellena de crema
- Francisco María
- Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.
Receta tradicional del xuxo de Girona, un dulce relleno de crema fácil de preparar y perfecto para meriendas o postres en casa.
Si has paseado alguna vez por Girona y has entrado en una pastelería, seguro que lo has visto: dorado, alargado, cubierto de azúcar y con ese brillo que ya avisa de lo que viene. El xuxo no es un dulce discreto. Es de esos que manchan los dedos, obligan a cerrar los ojos al primer mordisco y te dejan azúcar en los labios.
La repostería catalana está llena de clásicos que forman parte de celebraciones y tradiciones. Desde el sencillo y delicioso mató con miel, pasando por las mejores recetas de panellets en otoño, hasta la imprescindible receta de coca de San Juan en verano. Pero el xuxo juega en otra liga: es puro capricho, pura bollería frita sin complejos.
Ingredientes para la masa
-
300 g de harina de fuerza
-
50 g de azúcar
-
1 huevo
-
120 ml de leche templada
-
50 g de mantequilla a temperatura ambiente
-
15 g de levadura fresca
-
Una pizca de sal
-
Aceite suave para freír
Para la crema pastelera
-
500 ml de leche
-
100 g de azúcar
-
4 yemas
-
40 g de maicena
-
1 cucharadita de vainilla
Y azúcar extra para el rebozado final.
Paso 1: La masa, con calma
- Disuelve la levadura en la leche templada. En un bol grande mezcla la harina, el azúcar y la sal. Añade el huevo y la leche con levadura, y empieza a integrar todo.
- Cuando la masa empiece a tomar forma, incorpora la mantequilla poco a poco. Amasa unos 10 minutos. No tengas prisa. La masa debe quedar suave, ligeramente elástica y agradable al tacto.
- Forma una bola, cúbrela con un paño y deja que repose alrededor de una hora. Tiene que crecer, casi duplicar su tamaño. Ese levado es el secreto de que luego el xuxo quede esponjoso.
Paso 2: La crema, el alma del xuxo
- Mientras la masa descansa, prepara la crema. Calienta la leche con la vainilla. Aparte, mezcla las yemas con el azúcar y la maicena hasta que quede una crema lisa.
- Vierte la leche caliente poco a poco, sin dejar de remover. Devuelve todo al fuego y cocina hasta que espese. Verás cómo cambia la textura en cuestión de minutos.
- Cuando esté lista, cúbrela con film en contacto y deja que enfríe. La crema tiene que estar fría antes de rellenar.
Paso 3: Dar forma y rellenar
- Estira la masa ya levada hasta dejarla de unos pocos milímetros. Corta porciones alargadas o rectangulares.
- Coloca una cucharada de crema en el centro y enrolla con cuidado. Sella bien los bordes presionando ligeramente. Esto es importante: si no están bien cerrados, pueden abrirse al freír.
- Déjalos reposar otros 20-30 minutos. Verás que vuelven a hincharse un poco.
Paso 4: Freír y disfrutar
- Calienta abundante aceite a temperatura media. No lo pongas demasiado fuerte; mejor que se hagan poco a poco y queden bien cocidos por dentro.
- Fríelos en tandas pequeñas, dándoles la vuelta hasta que estén dorados de forma uniforme. Sácalos sobre papel absorbente y, mientras aún están calientes, pásalos por azúcar.
Pequeños consejos de pastelero casero
-
No tengas prisa con los tiempos de levado.
-
Controla la temperatura del aceite.
-
Deja que enfríen un poco antes de hincarles el diente: la crema quema mucho.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 2 horas (incluyendo reposos)
Porciones: 8-10 xuxos
Información nutricional (aproximada, receta completa): 3.000-3.400 kcal totales
Tipo de cocina: Catalana
Tipo de comida: Bollería tradicional / Postre
El xuxo no es un dulce ligero ni pretende serlo. Es tradición, es celebración y es ese tipo de receta que se disfruta sin pensar demasiado en las calorías.
