Ternera a la jardinera en olla express: tierna y llena de sabor

La ternera a la jardinera en olla express es de esos platos que, cuando empiezan a cocinarse, cambian el ambiente de la casa. De repente, huele a comida de verdad. A cocina lenta, aunque en este caso no lo sea tanto. Porque sí, la olla rápida nos ahorra tiempo, pero el resultado sigue teniendo ese aire tradicional que tanto gusta.

Es un guiso de los de siempre. De los que recuerdan a domingos tranquilos o a comidas familiares sin prisas. Y lo mejor es que no necesitas pasarte dos horas vigilando la cazuela.

Si te gustan los platos intensos de carne, prueba las Carrilleras de ternera, que prácticamente se deshacen solas. También en el clásico Morcillo de ternera, perfecto para olla rápida por su jugosidad. Y, en el extremo más tierno y delicado, encontramos el Solomillo de ternera, ideal para recetas más breves.

Ingredientes sencillos, resultado espectacular

800 g de ternera para guisar, en dados

2 zanahorias

1 patata grande

150 g de guisantes

1 cebolla

1 diente de ajo

1 tomate rallado

1 vaso pequeño de vino blanco

1 hoja de laurel

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Cómo prepararla sin complicarte

Primero, salpimienta la carne. Este pequeño gesto marca la diferencia desde el principio. En la olla express, añade un buen chorro de aceite y, cuando esté caliente, dora la ternera. Hazlo con calma y sin amontonar demasiado los trozos. Ese sellado inicial es el que luego dará profundidad al guiso. Cuando la carne esté dorada, retírala un momento. En el mismo aceite, sofríe la cebolla picada y el ajo. Deja que se cocinen despacio hasta que estén blanditos y empiecen a oler de maravilla. Añade el tomate rallado y deja que reduzca unos minutos. Vuelve a incorporar la carne a la olla y añade el vino blanco. Deja que el alcohol se evapore; no lleva más de un par de minutos. Después, incorpora las zanahorias en rodajas, la patata en dados y los guisantes. Añade la hoja de laurel y cubre justo con agua o caldo, sin excederte. Cierra la olla y cocina unos 20-25 minutos desde que suba la válvula. Ese es el momento de olvidarte del guiso y dedicarte a otra cosa. Cuando termine el tiempo, deja que la presión baje sola. Abre con cuidado y comprueba la textura: la carne debe estar tierna, de esa que se corta sin esfuerzo. Si la salsa está algo líquida, puedes dejarla hervir unos minutos más sin tapa. Si está muy espesa, un poco de agua caliente lo arregla. Rectifica el punto de sal.

Un plato que siempre apetece

La ternera a la jardinera es un plato completo . Tienes proteína, verduras y patata en una sola receta. No necesita grandes acompañamientos, quizá un poco de pan para disfrutar bien de la salsa.

. Tienes proteína, verduras y patata en una sola receta. No necesita grandes acompañamientos, quizá un poco de pan para disfrutar bien de la salsa. Además, como ocurre con muchos guisos, al día siguiente está incluso mejor. Los sabores se asientan y la textura se vuelve aún más melosa.

Los sabores se asientan y la textura se vuelve aún más melosa. Es una receta agradecida, de las que nunca fallan cuando tienes invitados o cuando simplemente quieres comer bien sin complicarte demasiado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 25 minutos

Tiempo total: 40 minutos

Porciones: 4 raciones

Información nutricional aproximada (receta completa):

Calorías totales: 2.100 kcal

Proteínas: 175 g

Grasas: 135 g

Hidratos de carbono: 85 g

(Los valores pueden variar según el corte de carne y la cantidad de aceite utilizada).

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Plato principal

En definitiva, es cocina casera, honesta y sabrosa. De la que reconforta y deja con ganas de repetir.