El ingrediente secreto de Samantha Vallejo-Nágera: el truco para que las alubias con chorizo queden espectaculares

Samantha Vallejo-Nágera tiene el truco para que las alubias con chorizo queden espectaculares, un buen básico para estos días que tenemos por delante que no podemos dejar escapar. Será el momento de apostar claramente por una serie de peculiaridades que van a llegar a toda velocidad a nuestra cocina. Recuperando recetas tradicionales, pero también sumergiéndonos de lleno en un plus de buenas sensaciones que deberemos cumplir. Es hora de saber cómo preparar un plato de esos que impresionan.

Las alubias son un ingrediente básico para esta temporada que no podemos dejar de preparar una y otra vez. Una combinación de ingredientes que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de conocer esta mezcla de ingredientes que puede parecer tradicional, pero siempre tienen truco. La base siempre es una buena materia prima nacional, con ese chorizo que puede servir de base de cualquier comida que se precie. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Samantha Vallejo-Nágera tiene el truco para conseguir unas alubias con chorizo espectaculares.

Samantha Vallejo-Nágera tiene un ingrediente secreto

Esta experta en cocina no duda en apostar claramente por un cambio de tendencia en nuestro día a día, de la mano de una combinación de sabores que puede ser espectacular. Con la llegada de una mezcla de ingredientes que cambiarán nuestra cocina para siempre.

A través de sus restaurantes y empresas de restauración esta experta nos descubre que un plato tradicional puede convertirse en algo más. Una explosión de sabores que, sin duda alguna, deberemos tener en mente y puede darnos más de una alegría inesperada.

Si estás pensando en crear esas alubias que hace años que no pruebas. Ese bocado que en casa de la abuela tenía un sabor diferente. Un plato de cuchara que actuaba como una especie de barrera de seguridad y confort. Nos hacía sentir en el lugar más maravilloso del mundo.

La comida tiene esa capacidad de hacernos sentir bien, de descubrirnos una combinación de ingredientes que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente. Una buena mezcla de sabores que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una receta excepcional.

Este es el truco para que las alubias con chorizo queden espectaculares

Las recetas que Samantha Vallejo-Nágera comparte en su blog son una auténtica maravilla. Algo tan sencillo como un simple guiso a base de alubias puede cobrar una nueva vida y hacerlo, de la mejor manera posible, con una mezcla de ingredientes que puede darnos más de una sorpresa inesperada.

Ingredientes:

1 kg Alubias Alavesa (Legumbres Astorga)

1 Pimiento verde

1 Hoja de Laurel

3 Cebollas

4 Dientes de Ajo

4 cucharadas soperas Tomate concentrado

1 cucharada Pimentón dulce

1 Chorizo (blanco)

AOVE

Sal

Pimienta

Elaboración:

Poner en agua fría las alubias el día anterior y dejar toda la noche en remojo Poner a cocer las alubias al día siguiente y, cuando empiece a hervir, vaciar el primer agua para que se limpie Volver a añadir agua para que cubra bien y echar una hoja de laurel, un pimiento verde, un buen chorro de AOVE y un poco de sal. Cocer a fuego medio. Al mismo tiempo que la cocción, hacer un sofrito con la cebolla, el ajo y el tomate y dejar media hora hasta que quede como una pasta Añadir al sofrito una cucharadita de pimentón dulce y sofreír un poquito más Echar el sofrito al guiso y dejar cocer 1 hora aproximadamente. Es importante no remover con cuchara ni tener el fuego demasiado alto para que no se estropeen las judías Cortar el chorizo en trozos pequeños, echar agua para romper la cocción y añadir el chorizo al guiso para que siga cociendo durante unos 30 minutos Quitar la hoja de laurel y el pimiento y aliñar al gusto con sal y pimienta Mi truco: comerlo al día siguiente (sabe mucho mejor) y acompañarlas con piparras

Los guisos de cuchara si los dejamos reposar nos darán un sabor mucho mejor, con la ayuda de una combinación de sabores de esos que impresionan y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas jornadas que tenemos por delante. Sin duda alguna, ha llegado el momento de apostar por un plato de esos que tienen alma.

Las piparras le darán un toque distinto a un guiso de por sí muy intenso, el crujiente y el punto de frescura que tienen será esencial para descubrir otra forma de comer las alubias. Hazte con este increíble plato que está de vicio.