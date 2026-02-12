La nueva Samantha: qué hay detrás del giro profesional y personal de Vallejo-Nágera

Por primera vez, Samantha Vallejo-Nágera visita el plató de El Hormiguero, marcando un hito en su trayectoria televisiva tras finalizar su larga etapa como jurado de MasterChef. La chef y empresaria española se sienta junto a Pablo Motos para hablar de su carrera, sus proyectos y el nuevo rumbo profesional que inicia en 2026, un año que promete estar lleno de novedades y retos tanto en televisión como en el ámbito gastronómico. La expectación por esta aparición es grande, no solo porque marca su debut en el espacio de Antena 3, sino porque refleja la diversificación de su carrera tras trece años al frente del talent culinario más emblemático de RTVE.

Samantha Vallejo-Nágera (Madrid, 27 de octubre de 1969) es una figura consolidada de la gastronomía y la televisión en España. Procedente de una familia con profundo bagaje cultural -nietа del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera e hija de José Ignacio Vallejo-Nágera, y hermana de Nicolás Colate Vallejo-Nágera y María Vallejo-Nágera-, Samantha creció rodeada de estímulos artísticos e intelectuales que moldearon su carácter y su pasión por la cocina. Su vocación se consolidó en los años ochenta junto a Carlos Horcher y se enriqueció con estancias profesionales en Nueva York y Londres, donde fundó en 1990 su empresa de catering, Samantha de España, especializada en eventos sociales y corporativos. Posteriormente, perfeccionó su técnica con referentes de la alta cocina como Paul Bocuse y Juan Mari Arzak, consolidando un perfil sólido y de proyección internacional.

Como restauradora, Samantha ha impulsado Casa Taberna, en Pedraza (Segovia), un proyecto que combina restaurante y casa de huéspedes, enfocado en la cocina castellana y reconocido en 2023 con un Sol Repsol. La chef ha definido este espacio como su proyecto más personal, donde la tradición culinaria se encuentra con un enfoque contemporáneo y cuidado al detalle. Para consolidarlo, la empresaria ha invertido 450.000 euros en la ampliación de capital del negocio, elevando el proyecto a nuevas cotas de calidad y consolidación, además de generar empleo en la localidad.

Su etapa en televisión, que comenzó en 2013 como jurado de MasterChef, le permitió convertirse en un rostro muy querido por el público, gracias a su cercanía, pedagogía culinaria y estilo personal. Tras trece años, 38 ediciones y numerosos programas derivados -incluyendo versiones Junior y Celebrity-, Samantha decidió dar un paso al costado. En un comunicado oficial, explicó que su salida respondía a la necesidad de cerrar una etapa y abrir otras nuevas en su carrera, asegurando que seguirá volcada en sus negocios y proyectos personales. La chef se despidió con palabras de agradecimiento y cariño hacia compañeros y concursantes, dejando abierta la puerta a futuras iniciativas: «Nos volvemos a ver muy pronto, ¡estad atentos!», escribió en sus redes.

Lejos de retirarse del mundo televisivo, Samantha ha explorado nuevos formatos. Este año participa en DecoMasters, un concurso de interiorismo de La 1 junto a su hermano Colate, donde se muestra más competitiva y menos protectora que en su papel como jurado culinario. Su participación ha generado momentos de tensión con otros concursantes, demostrando que su carácter resolutivo y su capacidad de liderazgo se adaptan a distintos escenarios. Además, en diciembre de 2025 protagonizó Navidades con Samantha, un espacio donde compartió menús y consejos de lifestyle desde su casa, sentando las bases de un enfoque más íntimo y personal para su presencia televisiva.

La visita a El Hormiguero representa un nuevo capítulo en esta etapa de diversificación profesional. Samantha repasará su trayectoria, sus experiencias en televisión, sus negocios y el momento de transición que atraviesa. Aunque ha cambiado de coordenadas mediáticas, su energía, cercanía y pasión por la gastronomía y el lifestyle permanecen intactas. Su aparición en prime time en Antena 3 demuestra que la chef no se despide del público, sino que sigue reinventándose y explorando nuevos horizontes, con la misma determinación que la llevó de los fogones de Nueva York y Londres a los hogares españoles.