Así es Fernando, el hermano de Sonsoles Ónega que ha roto con la tradición periodística familiar

Fernando Ónega Rodrigo es el pequeño de los hermanos Ónega. El joven de sólo 22 años ha permanecido alejado de los focos, a diferencia de su padre y de sus dos hermanas mayores, Sonsoles y Cristina. Ambas se han consolidado en el mundo periodístico, siguiendo con la tradición, al igual que hizo hace ya algunas décadas el patriarca de la familia, Fernando. Ha sido con motivo de uno de sus reconocimientos que la familia entera se ha juntado. Ha sido durante la ceremonia en la Universidad Complutense de Madrid en la que el progenitor de los Ónega ha sido nombrado académico de honor por la Real Academia Europea de Doctores este 13 de marzo. Al acto no sólo han acudido sus hijos, sino también tres de sus cuatro nietos, dejando ver la gran familia que ha creado.

¿Quién es Fernando Óngea Rodrigo?

Las hijas mayores del comunicador son conocidas dentro y fuera de la televisión, pero Fernando es casi un desconocido. A diferencia de sus hermanas, no se fija en las audiencias, los testimonios o los contenidos en directo, sino que es más de algoritmos, inteligencia artificial, datos y números. El joven, nació del amor del segundo matrimonio de Fernando Ónega. Tras la separación de Marisol Salcedo se casó con Ángela Rodrigo en 2000 celebrando este año sus bodas de plata.

Sonsoles, Cristina y Fenando Ónega.(Foto:Gtres)

Su único hijo juntos nació pocos años después de hacer oficial su unión ante los ojos de Dios y de todo el mundo. El niño creció y tras su paso por el Brains Internacional School, del que se graduó con una nota media de 9,39, ingresó en 2020 en la Universidad Autónoma para cursar B.Sc. In Computer Science, Ingeniería Informática Bilingüe y Ciencias Informáticas y Servicios de Apoyo. En su tesis se superó y obtuvo un 9,7 sobre 10, graduándose en 2024 con excelencia académica.

Desde entonces siguió formándose, pero ya dentro del mundo profesional. Fernando realizó sus prácticas en TTTech Auto como becario de Ingeniería de Software en el Departamento de Innovación antes de ejercer de ingeniero de software integrado en la misma empresa. Allí estuvo casi un año hasta que, a las puertas del 2025, comenzó un nuevo capítulo de su vida como analista y desarrollador de soluciones de inteligencia artificial en la empresa Deloitte, donde está actualmente. Todo esto le hace tener una «experiencia profesional en soluciones complejas para sistemas críticos de seguridad utilizando metodologías Agile», tal y como él mismo asegura en su perfil de Linkedin.

Con todo esto se ve claramente que no ha seguido los pasos profesionales del clan de los Ónega, pero sí que ha heredado su perseverancia, buen hacer y determinación por hacer bien su trabajo. Una dedicación que su padre inculcó a sus tres hijos, que son ejemplos claros de ello. Todos ellos tienen una bonita relación, a pesar de los años que se llevan. Cristina tiene 50 y Sonsoles 47, alejando a Fernando de ellas por más de dos décadas, pero eso no es un problema.

Los tres se quieren, respetan y apoyan. Sus comportamientos en el acto celebrado en honor a su padre han dejado ver esa complicidad. El cual, a partir de ahora, será nombrado «Excelentísimo Señor», un tratamiento que ha confesado que le «ha sorprendido muchísimo porque yo no soy doctor en nada. Si tengo que aspirar a algún título de este tipo, sería doctor en grelos y en cachelos de Lugo, o concretamente, de Pol», su tierra natal. Un pueblo lucense al que llegó en 1947 y del que siempre se ha sentido orgulloso de pertenecer.

Fernando Ónega personalidad del periodismo

A sus 77 años está retirado del periodismo, pero no desvinculado del mundo que ha sido y es su pasión. Es presidente de un diario online llamado 65ymas, que creó en 2019, con el que siente que puede hacer algo por las personas mayores, aunque lleva dando mucho para el campo de la comunicación desde hace varias décadas. Se convirtió desde muy joven en un gran informador, dándose a conocer por sus trabajos y la dedicación que le ha puesto siempre a cada uno de ellos.

Fenando Ónega.(Foto:Gtres)

Ha recibido el título de «Cronista de la Transición», pero también se le consideró un profesional adscrito al «falangismo periodístico». Fue subdirector del diario Arriba, jefe de prensa de la Guardia de Franco y director de Ya. Poco después pasó a la radio participando en Cadena Ser en el programa Hora 25. Además, fue director de informativos y director general de Onda Cero.

De la radio se pasó a la televisión, dirigiendo formatos como Siete días en RTVE, televisión en la que su hija mayor, Cristina, lleva desde el año 1996. Esta dirige desde 2018 en Canal 24 Horas de la cadena. Su padre también colaboró con otras como Telecinco o Antena 3, donde está su hija mediana. Sonsoles presenta desde hace varios años el programa vespertino que lleva su nombre, Y ahora Sonsoles, tras su paso por Ya es mediodía y Ya son las ocho.

Fenando Ónega y sus hijas Cristina y Sonsoles.(Foto:Gtres)

El éxito profesional de sus hijas es un reflejo de la pasión que les inculcó su padre a lo largo de los años. Un camino que no ha sido nada fácil, pero del que han logrado no salirse. «En este mundo, no es solo llegar, sino cómo mantenerse, y él ha sabido hacerlo con éxito durante tantos años», ha confesado Sonsoles Ónega al finalizar el acto de su padre. Unas sabias palabras refiriéndose a su progenitor, pero que se pueden aplicar perfectamente al resto de los Ónega.