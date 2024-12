A pesar de la gravedad del diagnóstico, Sonsoles ha asegurado que lleva una vida normal, aunque con cuidados especiales. «Soy muy consciente de la importancia de hacerse revisiones. En mi familia somos algo hipocondríacos, lo que nos motiva a hacernos chequeos con frecuencia. Es fundamental, especialmente para las mujeres, que a veces olvidamos nuestras propias revisiones», ha dicho.

Los própositos de Sonsoles Ónega para 2025

En su intervención en el mismo evento, Sonsoles Ónega ha ahondado de igual forma en su faceta profesional. Uno de los puntos más destacados es su reconocimiento de la necesidad de aprender a delegar, algo que ella misma considera una de sus cuentas pendientes.»Me gustaría relajarme y bajar el nivel de autoexigencia, aprender a delegar», ha dicho. Ónega ha confesado que a menudo siente la presión de no poder cumplir con todas las expectativas que tiene tanto de ella misma como de los demás. «Tengo la sensación de no cumplir con todo el mundo, pero no me da la vida».

Una reflexión que es un claro indicio de la carga que lleva a diario, sumada a la exigencia de su trabajo en televisión como presentadora de Y ahora Sonsoles, en Antena 3. Y es que la jornada de trabajo de Sonsoles comienza bien temprano y se alarga hasta la noche, lo que la lleva a estar constantemente centrada en el formato y en los detalles que este requiere. «La tarde es exigente porque estás desde por la mañana con el programa en la cabeza», ha reconocido.