Adiós al calor: 10 vestidos de Zara y Mango fresquitos y cómodos para volver a la oficina

Durante la temporada de verano, los vestidos se han convertido en la prenda más elegida para ir a la oficina. Son frescos, cómodos y versátiles, permitiendo mantener un look profesional sin renunciar al estilo ni al bienestar durante los días más calurosos. Tenemos los 10 vestidos de Zara y Mango fresquitos que han apostado por diseños elegantes y funcionales, adaptados tanto a entornos formales como a estilos más casual. Con tejidos ligeros, cortes favorecedores y detalles sofisticados, estos vestidos no solo elevan el look laboral, sino que además ofrecen una excelente relación calidad-precio, reafirmando a estas firmas como referentes del armario de oficina.

Mango presenta opciones destacadas. El Vestido camisero estampado con cinturón (39,99 €) es una elección versátil gracias a su corte recto, cinturón ajustable y diseño en khaki. El Vestido satinado entallado (49,99 €) añade un toque de sofisticación con su caída fluida y escote cerrado, perfecto para combinar con sandalias de tacón medio. Zara, por su parte, ofrece opciones igual de estilosas: el Vestido midi combinado con popelín (29,95 €) se lleva bien con cinturones y bailarinas; el Vestido largo de poliamida (25,95 €) luce ideal con sandalias planas o mules; y el Vestido canalé con botones metálicos (22,95 €) se complementa con un bolso estructurado y pendientes dorados. Todos estos modelos se adaptan fácilmente a looks de oficina y permiten infinitas combinaciones con accesorios y calzado según el estilo personal.

10 vestidos de Zara y Mango para la oficina

Vestidos de Mango para la oficina: elegancia y versatilidad

Vestido camisero estampado con cinturón – 39,99 euros

Diseño midi y recto

Cuello camisero

Manga larga con puños abotonados

Estampado discreto en color khaki

Dos bolsillos de parche

Cinturón con cierre de hebilla

Cierre delantero con botones

Disponible en tallas plus

Idea de look

Combínalo con unos mocasines nude o unas sandalias de tacón cuadrado. Añade un bolso estructurado en tono crema y pendientes dorados para un look sofisticado de oficina.

Vestido satinado entallado – 49,99 euros

Tejido satinado, largo y entallado

Cuello caja

Sin mangas, con tirantes anchos

Cierre de botón en la espalda

Forro interior

Disponible en granate y verde

Idea de look

Ideal con unas sandalias de tacón medio y un blazer blanco o beige. Acompaña con un bolso de mano en tono neutro y accesorios minimalistas.

Vestido vaquero con detalle de costuras – 39,99 euros

Tejido vaquero de algodón

Diseño corto y evasé

Cuello redondo

Manga corta con vuelta

Cierre de cremallera en la espalda

Color azul medio

Idea de look

Combínalo con unas sneakers blancas para un look de oficina informal o con unas bailarinas nude para un toque más clásico. Añade una chaqueta de punto ligera.

Vestido entallado con textura – 25,99 euros

Tejido mezcla de algodón con textura

Diseño largo y recto

Cuello redondo y sin mangas

Tirantes anchos

Abertura posterior en el bajo

Sin cierre

Colores: azul marino y beige

Idea de look

Perfecto para combinar con una blazer oversize en tono neutro y sandalias planas tipo mule. Ideal para un look business casual cómodo y con estilo.

Vestido algodón lazos

100% Algodón.

Diseño largo.

Diseño recto.

Cuello escotado.

Escote fruncido.

Sin mangas.

Tirantes finos con cierre de lazo.

En color negro, es de lazos y es elegante.

Está en oferta porque costaba 22,99 euros, y ahora su coste es de 15,99 euros, con un descuento del -30%.

Vestidos de Zara para la oficina: básicos, modernos y con estilo

Vestido midi combinado popelín – 25,95 euros

Cuello redondo y manga sisa

Cintura elástica

Bolsillos laterales ocultos

Bajo con aberturas laterales

Colores: marinos crudos y camel medio

Idea de look

Llévalo con unas sandalias de tacón kitten y una chaqueta ligera de lino. Añade un bolso tipo shopper para mantener el estilo funcional.

Vestido largo de poliamida – 25,95 euros

Confeccionado con hilatura en mezcla de poliamida

Escote cuadrado y tirantes anchos cruzados en la espalda

Colores: burgundy y negro

Idea de look

Combina con sandalias de tiras y un blazer ajustado para lograr un look profesional moderno. Ideal para días calurosos y reuniones formales.

Vestido canalé con botones metálicos – 22,95 euros

Tejido en rib (canalé)

Cuello con solapa y escote pico

Manga corta

Bolsillos de plastrón

Botones metálicos en relieve

Acabados a contraste

Colores: blanco/negro y negro/blanco

Idea de look

Llévalo con zapatos tipo mocasín y bolso mini de cuero. Añade gafas de sol cuadradas y un reloj metálico para un outfit con toques retro y elegantes.

Vestido midi lino vivos contraste

Vestido confeccionado en 100% lino.

Escote redondo y tirantes anchos.

Detalle de vivos combinados a contraste.

Forro interior.

Bajo en evasé.

Cierre lateral con cremallera oculta en costura.

Su precio es de 45,95 euros en varias tallas.

Vestido estampado flores zw collection

Vestido de escote recto y tirantes finos.

Detalle de aplicación de hilo metalizado, lentejuelas y puntilla combinadas a tono.

Bajo asimétrico.

El precio de este vestido es e 59,95 euros en variedad de tallas, ideal para ir a la oficina.