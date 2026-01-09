Este viernes, Ana Obregón volvió a ocupar un lugar central en la televisión española con su aparición en ¡De Viernes!. La actriz y presentadora se sentó en el plató del programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, en un momento en el que la crónica social y los titulares más mediáticos del país convergen en la parrilla. Su visita llegó apenas unos días después de la polémica generada por un vídeo de inteligencia artificial que la mostraba junto a su hijo fallecido, Álex Lequio, y su nieta Ana Sandra, y después de su última participación en el programa en abril de 2024, cuando habló sobre la dura enfermedad de su hijo y los momentos finales de su vida.

La entrevista se emitió en un contexto de gran competencia televisiva. Telecinco enfrentaba esa noche el estreno de la nueva temporada de El Desafío en Antena 3 y el especial Directo al grano en TVE, un prime time marcado por tres nombres que han copado los titulares de los últimos días: Rocío Flores, Raquel Mosquera y Ana Obregón. La actriz acudió a ¡De Viernes! para abordar varios temas que han generado controversia y debate en los últimos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Entre los asuntos destacados que se trataron estaba la reciente polémica por el uso de inteligencia artificial en redes sociales. La publicación que mostraba a Álex Lequio abrazando a su hija Ana Sandra, nacida por gestación subrogada en 2023, provocó una avalancha de críticas y finalmente fue eliminada por la propia Ana Obregón. La visita al plató permitió poner en contexto esta situación y explicar las circunstancias de la publicación y la reacción del público, sin necesidad de recrear declaraciones específicas.

La entrevista también abordó la presencia mediática de Ana Sandra y la forma en que la actriz ha compartido aspectos de la vida de su nieta desde su nacimiento, incluyendo reportajes en revistas y apariciones en redes sociales. Este tema sigue generando debate sobre la exposición de los menores en medios y redes sociales, algo que el programa trató con análisis y perspectiva, situando la discusión en el contexto del duelo de Ana Obregón y su deseo de mantener viva la memoria de su hijo.

Ana Obregón en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Otro de los asuntos que se trataron fue la controversia relacionada con el artículo del New York Times sobre la relación de Ana Obregón con Jeffrey Epstein en los años 80. La actriz ha negado cualquier vínculo más allá de lo que se considera una amistad, y desmentido por tanto la información publicada por The New York Times en diciembre de 2025. Según la publicación, el financiero habría conocido a la familia de la actriz y mantenido una relación cercana con ella, aunque nunca llegó a consolidarse como un romance formal. Detallaba que Epstein, a través de este acercamiento, logró acceso a influyentes familias españolas que posteriormente lo contrataron para recuperar fondos perdidos tras la quiebra de Drysdale Securities, una firma financiera que gestionaba inversiones millonarias de diversos clientes, entre ellos la propia familia de Obregón.

Ana Obregón rompe su silencio sobre Paloma Lago

Además, el programa ofreció información actualizada sobre la situación de Paloma Lago, ex cuñada de Ana Obregón, cuya denuncia por presunta agresión sexual fue recientemente archivada. La jueza de Ferrol encargada de la investigación concluyó las diligencias y determinó que «no da lugar al procesamiento» del ex consejero del Mar, dejando ahora la decisión final en manos de la Audiencia Provincial de A Coruña. La denuncia, presentada por Paloma Lago y relativa a hechos ocurridos en diciembre de 2024 en su domicilio, sacudió la actualidad gallega y provocó la dimisión voluntaria de Villares para poder defenderse «como un ciudadano más», perdiendo la condición de aforado y permitiendo que el caso siguiera su curso en un juzgado ordinario. Desde entonces, Villares contó con el respaldo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la consellería de Mar fue asumida por Marta Villaverde.