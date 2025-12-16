Ana Obregón ha roto su silencio tras la reciente publicación de información que la relaciona sentimentalmente con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de tráfico y abuso sexual de menores. Muy molesta y escurridiza, la actriz ha dejado claro a las cámaras de Gtres que la noticia no refleja la realidad de su vida y ha remitido a las explicaciones que ya ofreció en programas anteriores: «Lo he explicado todo ya en el programa. Esto que se ha sacado no tiene nada que ver conmigo», ha asegurado, dejando patente su incomodidad ante la exposición mediática.

La actriz se ha mostrado especialmente contrariada por el hecho de que se le haya atribuido un vínculo romántico con Epstein, un tema que, según sus propias palabras, no tiene ninguna relación con ella: «Esto fue hace mil años, no voy a decir nada», ha dicho. Asimismo, ha desmentido cualquier implicación económica de su familia con el magnate: «Ya lo he explicado todo en el programa y no tengo nada más que añadir».

Ana Obregón en Madrid. (Foto: Gtres)

Esta reacción llega después de que The New York Times publicara un amplio reportaje reconstruyendo la trayectoria de Epstein y señalando un vínculo hasta ahora desconocido con Ana Obregón en los años ochenta. Según el diario estadounidense, el financiero habría conocido a la familia de la actriz y mantenido una relación cercana con ella, aunque nunca llegó a consolidarse como un romance formal. La publicación detallaba que Epstein, a través de este acercamiento, logró acceso a influyentes familias españolas que posteriormente lo contrataron para recuperar fondos perdidos tras la quiebra de Drysdale Securities, una firma financiera que gestionaba inversiones millonarias de diversos clientes, entre ellos la propia familia de Obregón.

A principios de los años ochenta, Ana Obregón atravesaba uno de los momentos más brillantes de su carrera: era habitual en cine, teatro y televisión, y su proyección internacional la llevó a instalarse en Nueva York para formarse como actriz. Allí conoció a Epstein, presentado por una persona en común. Según el reportaje, Epstein desplegó desde el primer momento un lujo y una atención constantes para intentar conquistarla, mostrando un estilo de vida deslumbrante que contrastaba con la imagen que ella tenía del mundo financiero. Años después, Ana llegó a describirlo como «el hombre perfecto del que nunca me enamoré», frase que hoy adquiere un matiz inquietante frente a los hechos conocidos.

Jeffrey Epstein en los años 2000. (Foto: Gtres)

El reportaje también detalla que Epstein viajó a Madrid, conoció a los padres y hermanas de Ana Obregón, y se integró temporalmente en su círculo más cercano. Esta cercanía le permitió entrar en contacto con otras familias adineradas y desempeñar un papel clave en la recuperación de los fondos de Drysdale Securities, operación que lo catapultó profesionalmente y le permitió presentarse como un «cazarrecompensas» financiero a nivel internacional. Con la ayuda de un exfiscal federal, Epstein localizó el dinero perdido en una sucursal de un banco canadiense en las Islas Caimán, recibiendo una importante recompensa económica y convirtiéndose por primera vez en millonario.