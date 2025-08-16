La reina Letizia ha vuelto a triunfar este verano con sus estilismos, y es que la monarca ha demostrado que no tiene miedo a arriesgar, con looks basados en una clara estrategia y con los que derrocha personalidad. ¿Sus claves? Sin duda alguna, la versatilidad y delicadeza que pone en cada una de sus elecciones. Desde los colores más vibrantes, a tejidos frescos como el lino o estampados de lo más variopintos y 5 trucos que emplea cada año, además de sus grandes imprescindibles.

La Reina Letizia vestida de Sybilla. (Foto: Gtres)

Las alpargatas, su zapato estrella del verano y que ha transmitido a sus hijas

Si por algo se caracteriza la esposa de Felipe VI en verano es porque siempre apuesta por el producto made in Spain. Así, siempre la vemos luciendo sus queridísimas e imprescindibles alpargatas. Un calzado cómodo, fácil de combinar con cualquier atuendo y por el que también apuestan sus hijas, Leonor y Sofía. De ese modo, queda claro que la reina ha sabido transmitirles sus trucos de estilo, además de compartir armario con ellas. Algo que vimos durante la recepción que tuvo lugar hace poco en Marivent.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, uno de los tejidos estrella y que nunca le fallan a la monarca es el lino. Fresco, elegante y cómodo, un buen traje de lino es siempre un acierto para Letizia, habiéndose convertido en uno de los grandes imprescindibles de su armario durante la temporada estival.

Estampados con estrategia

La reina tampoco deja al azar la elección de un buen estampado, tal y como nos presenta en muchos de los vestidos que ya ha lucido este verano. Y es que cuando Letizia apuesta por los prints, lo hace con una clara intención: destacar, pero sin convertirse en el centro de atención. Entre sus favoritos, se encontraría el estampado de flores, con lo que consigue crear looks perfectos para el verano con un toque muy personal y mediterráneo.

La Reina Letizia y sus hijas en Mallorca. (Foto: Gtres)

En cuanto a los accesorios, los colores vibrantes suelen ser siempre un gran punto para la reina a la hora de vestirse, ya que tiende a los colores neutros cuando quiere cederle todo el protagonismo a las joyas, bolsos o calzado con los que combina ciertos estilismos. Además, siempre procura tener un pequeño guiño de romanticismo en cada look para suavizar su presencia escénica. Y más ahora, cuando busca cederle todo el protagonismo a su hija Leonor, quien va adquiriendo cada vez más fuerza con sus apariciones. De hecho, durante la tradicional cena de recepción que tuvo lugar en el palacio de Marivent, vimos a la princesa con un vestido que su madre había lucido el año pasado.

La Reina Letizia con un vestido blanco. (Foto: Gtres)

Un precioso diseño de la marca Desigual, y que favorece la silueta con un escote bardot, hombros al descubierto y con un aire muy juvenil. Estilismo que, por supuesto, decidía combinar con unas buenas alpargatas. Al igual que su hermana, la infanta Sofía, quien se arriesgaba con un estampado tye-die en tonos fucsias y rosas.