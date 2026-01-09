Ilia Topuria gana su primera batalla legal contra su ex mujer

Ilia Topuria puede respirar tranquilo, al menos por ahora. El pasado miércoles 7 de enero, el reconocido luchador hispano-georgiano acudió al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles, en Madrid, para declarar en un procedimiento relacionado con el futuro de su hija de apenas año y medio. La vista judicial tenía como objetivo decidir si la madre de la menor, Giorgina Uzcategui, podía viajar con ella fuera de España, concretamente a Miami, ciudad en la que reside parte de su familia. Según explicó la empresaria venezolana, tras el comunicado público emitido por su ex marido había recibido amenazas y no se sentía segura permaneciendo en el país.

Sin embargo, tal y como ha publicado en exclusiva la revista ¡Hola!, la jueza ha desestimado todas las peticiones presentadas por Uzcategui. De este modo, la menor, nacida en julio de 2024, no podrá salir del territorio español sin una autorización expresa del juzgado. Esta decisión supone la primera victoria legal para Topuria en el complicado proceso de divorcio que mantiene con su expareja.

Ilia Topuria en los juzgados. (Foto: Gtres)

Desde el entorno del campeón de la UFC aseguran que el luchador se encuentra «muy contento y satisfecho» con la resolución judicial. No solo por el resultado favorable, sino porque esta decisión podría facilitarle retomar el contacto con su hija, a la que, según sus propias palabras, lleva más de cuatro meses sin ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones. El propio Topuria lo expresó en un comunicado publicado el pasado 3 de enero en la red social X, donde lamentaba la situación y confiaba en que la justicia le permitiera recuperar la relación con la pequeña.

La vista judicial se celebró a puerta cerrada, con la presencia únicamente de los abogados, el fiscal, la jueza y las partes implicadas. Ni siquiera los escoltas que acompañaban a ambos pudieron acceder a la sala. Aun así, la expectación mediática fue notable, con numerosos medios de comunicación congregados a las puertas del juzgado.

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui en un evento. (Foto: Gtres)

En los últimos días, además, volvieron a surgir rumores que vinculaban a Topuria con un supuesto caso de violencia de género, ya que fue citado en el mismo juzgado donde se tramitan este tipo de causas. No obstante, el luchador desmintió públicamente esas informaciones y aclaró que su citación estaba relacionada exclusivamente con un asunto familiar y administrativo vinculado al posible viaje de su hija al extranjero. «La realidad es que, por el funcionamiento del sistema judicial, debo acudir a ese juzgado, pero la citación no tiene nada que ver con violencia de género», explicó.

El origen de este conflicto se remonta a finales del año pasado, cuando Giorgina Uzcategui presentó una denuncia por supuestos malos tratos contra el deportista. Topuria ha negado rotundamente esas acusaciones, calificándolas de infundadas y asegurando que se trata de un intento de extorsión tras su separación. Según su versión, la denuncia se produjo después de que él rechazara determinadas pretensiones económicas que consideraba desproporcionadas. «No voy a ceder ante la presión, la manipulación ni el miedo», afirmó en su comunicado, subrayando que había guardado silencio por el bien de sus hijos. Por su parte, Uzcategui, a través de su abogada, ha optado por no hacer declaraciones públicas y ha señalado que existe un procedimiento judicial en curso de carácter estrictamente privado, que afecta directamente a una menor de edad. Por respeto al proceso y a la intimidad de las partes implicadas, la empresaria ha preferido mantener discreción.

Mientras tanto, el conflicto legal también ha tenido consecuencias en la carrera deportiva de Topuria. El luchador, que ostentó los títulos mundiales de peso pluma y peso ligero de la UFC, permanece inactivo desde junio de 2025 y ya anunció que no competiría en los primeros meses de 2026 por motivos personales. Algunos compañeros del peso ligero incluso han especulado con la posibilidad de que tenga que vaciar el título si su inactividad se prolonga.