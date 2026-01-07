Pasadas las once de la mañana de este miércoles 7 de enero, Ilia Topuria ha hecho su aparición en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer en la localidad madrileña de Móstoles. Hace unas semanas que salió a la luz el litigio del boxeador con su ex pareja, Giorgina Uzcategui, la madre de su hija pequeña. Fue el campeón mundial de peso ligero de la UFC el que sorprendía a sus seguidores con un comunicado en redes sociales en el que deslizaba que, en los últimos meses, había recibido «amenazas» y «acusaciones infundadas de malos tratos».

Semanas después, el doble campeón de la Ultimate Fighting Championship ha acudido a prestar declaración ante la justicia a Móstoles, que tramita cuestiones sobre su separación tras haber sido denunciado por presuntos malos tratos por parte de su ex. Visiblemente tranquilo y sin pronunciar palabra alguna ante los medios, el boxeador ya dejó claro en su cuenta de X -llamado anteriormente Twitter- que esta citación se trataba de «un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de su hija», sobre la que dijo que llevaba «cuatro meses sin poder ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones».

Por ello, desde el primer momento Topuria -que ha contado con el apoyo de numerosos rostros conocidos-, estaba tranquilo ante la llamada de la justicia y dispuesto a colaborar con la misma: «Algo que haré gustosamente cuando se me requiera. Todo comenzó con una demanda de divorcio que presenté por mi parte precedida de semanas de negociación tras nuestra separación. Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizado por la Justicia».

Así ha sido la llegada de Topuria al Juzgado de Violencia de Móstoles. (Foto: Gtres)

¿Qué ha pasado entre Topuria y su ex?

El pasado 15 de diciembre, Topuria sorprendía al asegurar haber vivido presiones por parte de una de sus ex parejas -sin destapar su identidad-. Con el paso de los días se descubrió que se trataba de Giorgina Uzcategui, que posteriormente lanzaba otro comunicado a través de sus representantes legales. «En la actualidad existe un procedimiento judicial en curso que afecta de manera directa a una menor de edad» y que era «estrictamente privado y familiar». Además, la empresaria venezolana expresaba que estas serían sus únicas y últimas palabras hasta que la justicia hablara y que había roto su silencio para evitar alimentar «especulaciones o juicios paralelos».

Giorgina Uzcategui ha hecho su aparición ante los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer visiblemente seria y vestida con un total look blanco. (Foto: Gtres)

Una postura que nada ha tenido que ver con la de Topuria, que decidió abrir esta parcela de su vida privada para defender la integridad de sus hijos y su reputación. «Quienes me conocen saben que jamás he ejercido violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad», dijo.