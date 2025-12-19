Estaba previsto que Ilia Topuria hiciera su gran aparición pública el pasado jueves 18 de diciembre para apoyar a su íntimo amigo Omar Montes en la inauguración de su nueva cadena de kebabs. Sabido es que el artista y el boxeador tienen una relación especial -es más, el ex de Isa Pantoja nombró padrino de su último hijo al campeón del mundo de la UFC, que recientemente denunció públicamente ser víctima de «extorsión» por parte de una ex novia-. Sin embargo, el alemán ha optado por no acudir al evento del artista en una fecha tan señalada y que tuvo lugar horas después del comunicado de Giorgina Uzcátegui.

Aunque no se vio a Topuria, antes los micrófonos de GTRES, el cantante sí que confirmó su asistencia: «Está súper bien. Me lo voy a poner de socio. Sí, ahora viene».

El importante vínculo entre Omar y Topuria

Aunque Omar Montes siempre ha estado en los momentos más importantes de Topuria, como en la premiere de la película documental del boxeador en septiembre del 2024, el campeón del mundo de la UFC ha optado por mantenerse al margen de los focos tras su comunicado urgente en el que anunció su retirada temporal de los rings y de la vida pública y que coincidía con su separación de la madre de su hija pequeña.

Una ausencia que llama cuanto menos la atención ya que Omar siempre ha estado al lado de Topuria cuando más lo ha necesitado. Además, tras el comunicado del boxeador, el intérprete de Alocao decidió dar un paso al frente y posicionarse al lado de su amigo, al que le dedicó unas palabras de apoyo tras lo sucedido con la ex del deportista.

«Estamos contigo, hermano. Todos los que te conocemos sabemos tu forma de ser humilde. Te amo. España entera está contigo», escribió el ex yerno de Isabel Pantoja, que aplaudió y se mostró a favor de su contundente comunicado.

¿Qué le ha pasado a Topuria?

El 2025 no termina de la mejor manera para Ilia Topuria. Hace unos días, el conocido boxeador aparecía en redes sociales con una carta abierta sobre su tensa situación personal, la cual culpaba a una ex pareja de la que no dijo su nombre -aunque rápidamente se descubrió que se trataba de Giorgina Uzcátegui, su última novia-. «Cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente (…). Doy este paso por mi familia, por mí y por todas las personas que necesitan ver que la verdad se defiende con hechos. Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido», dijo.

Por su parte, la representante legal de la creadora de contenidos también ha lanzado un comunicado que recogió LOC, en el que desvelaba la postura de Uzcátegui. «En la actualidad existe un procedimiento judicial en curso que afecta de manera directa a una menor de edad y que es estrictamente privado y familiar», y en el que pedía «respeto al procedimiento y a las personas implicadas» para evitar «las especulaciones o juicios paralelos».