El actor Siro Ouro ha fallecido a los 24 años. La agencia de representación del intérprete -conocido como Gold Sirope-, ha comunicado su muerte, que se ha hecho pública este 8 de enero pese a que tuvo lugar hace unos días -concretamente el pasado 1 de enero, tal y como ha desvelado su progenitor-. Un varapalo para el séptimo arte que pierde a uno de los protagonistas de La Mesías.

La desgarradora carta de su padre

El 2026 no ha comenzado de la mejor manera para el mundo del cine español. Hace solo unos minutos trascendía la muerte del gallego -nacido en Ferrol, A Coruña- Siro Ouro. Con tan solo 24 años, el joven ha perdido la vida de manera inesperada para sus seguidores, aunque no para su entorno, que era conocedor de que padecía una enfermedad.

Su padre, Dani Ouro, también ha lanzado un comunicado en redes sociales donde ha desvelado que padecía una dolencia. «Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años. Llevaba años luchando con una enfermedad rastrera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió». En esta carta abierta, el padre del intérprete de películas como Ella en mil pedazos o SMS, sin miedo ha soñar, ha sido el encargado de dar más detalles, como el día que perdió la vida, que coincidía con el primer día del año: «Esta madrugada se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación. Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue te quiero. Descansa en paz mi niño ahí donde estás nadie puede hacerte daño. Te amaré siempre», ha escrito a través de una publicación de Instagram en la que aparece con su vástago.

Sin embargo, ha sido La Tristura, la agencia que llevaba la representación del actor, el que ha lanzado un comunicado en su perfil social para dar cuenta de esta noticia y poner en valor tanto su carrera personal como profesional. «Queridas, tenemos que contaros que ha muerto Siro. Nuestro joven y delicado amigo. Intérprete de nuestras obras y compañero de tantas aventuras. No queremos decir mucho por aquí, nos disculpamos si os estáis enterando ahora. Hemos intentado llamar y contarlo de viva voz en la medida de lo posible. Era un ser increíble, casi un milagro que entró en nuestra vida con 9 años. Estos últimos años han sido difíciles, hemos intentado acompañarle. Le hemos querido mucho. Dejamos algunas imágenes de todo este tiempo. Si pudiéramos quedarnos a vivir en un momento de nuestras obras sería con Siro bailando a Jacques Brel con solo diez años como un ángel inexplicable», reza la carta.

Una publicación que se ha inundado de comentarios por parte de sus seguidores, como el de Itsaso Arana, que ha desvelado que le recordará «siempre» o Javi Calvo, que ha reaccionado con un emoticono de un corazón roto.