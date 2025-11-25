Penélope Cruz: el nexo de unión entre la Reina Letizia y Javier Calvo

Penélope Cruz se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Javier Calvo tras su ruptura con el hermano de Macarena García. La actriz y el director de cine han disfrutado de un plan de compras en el centro de Madrid, donde han dado cuenta de su gran complicidad. No es esta la primera vez que la mujer de Javier Bardem ha sido captada de esta manera junto a un íntimo que forma parte de su círculo de amistades VIP.

Esta estampa puede ser perfectamente un déjà vu para la actriz, pues esta escena la vivió exactamente igual con la Reina Letizia, a la que considera una gran confidente. Sabido es que la monarca es una gran cinéfila. Prueba de ello es que este 25 de noviembre, la mujer de Felipe VI formará parte de la lista de invitados para el acto Nuestros clásicos, un homenaje a Alejandro Amenábar. El apoyo de la Reina al séptimo arte es más que evidente y ha asistido en numerosas ocasiones a los festivales más importantes del país. Y no solo eso. Para conocer de cerca cómo es un rodaje, en 2016 la madre de la heredera al trono acudió al set de una película que dirigía Fernando Trueba y que protagonizaba la mujer de Bardem, donde ambas fueron captadas intercambiando confidencias. Una fotografía que no extrañó ya que se conocieron cuando la Reina solo era Letizia Ortiz.

Javier Calvo y la Reina Letizia. (Fotos: Gtres)

Una imagen que se ha repetido diez años después con Javier Calvo, con el que ha mostrado la misma cercanía que con la Reina Letizia.

El exclusivo círculo de amigos de Penélope Cruz

Sabido es que, a lo largo de su carrera, la actriz española más internacional ha conocido a muchos rostros VIP. Sin embargo, solo unos pocos forman parte de su círculo más cercano. Sus imágenes en redes sociales, así como la fiesta por su 50 cumpleaños -que tuvo lugar en abril de 2024 en Nueva York-, dio pistas de quiénes eran sus confidentes.

Rosalía y Penélope Cruz en una fiesta. (Foto: Redes Sociales)

Del mundo de la música, hay tres personas que se han ganado el corazón de Penélope. Una de ellas es Rosalía. La intérprete de Lux y la protagonista de Volver coincidieron en 2019 en Dolor y gloria, una película de Almodóvar. Desde entonces no han dejado de acumular momentos juntas, tal y como han publicado en el universo 2.0. También es así como Dua Lipa, que se conocieron en la Met Gala 2023 cuando fueron co-anfitrionas. Finalmente, de la industria, mantiene un estrecho vínculo con Ricky Martin, que no faltó a la fiesta de los cincuenta años de su amiga, con el que colaboró en El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story.

Dentro del mundo del cine, la hermana de Mónica Cruz ha cosechado grandes amistades que forman parte de su núcleo más cercano, como Salma Hayek, a la considera como una hermana. De hecho, en numerosas ocasiones Penélope se ha convertido en el talismán de la protagonista de Magic Mike y viceversa, pues es habitual verlas juntas en alfombra rojas. Del séptimo arte, la mujer de Bardem también ha encontrado grandes aliados en Milena Smith y Robert de Niro.