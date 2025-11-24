Javier Calvo reaparece tras la ruptura y aclara los rumores de romance con Guitarricadelafuente

Recién llegado de unas merecidas vacaciones, Javier Calvo ha reaparecido ante los medios para poner un poco de orden en el torbellino informativo que ha rodeado su separación de Javier Ambrossi. Con gesto sereno y un tono sorprendentemente relajado para el momento personal que atraviesa, el creador aseguró sentirse «muy bien», una respuesta breve pero firme que deja entrever que está afrontando esta nueva etapa con equilibrio, acompañado por su entorno cercano y centrado en los múltiples compromisos profesionales que tiene por delante.

Calvo también aprovechó para desmontar varios de los rumores que han cobrado fuerza en las últimas semanas. En primer lugar, desmintió categóricamente que él y Ambrossi hayan puesto a la venta la casa en la que vivían juntos, un supuesto que había sido motivo de titulares y especulaciones. En segundo lugar, quiso cortar de raíz los comentarios que lo relacionaban sentimentalmente con Guitarricadelafuente, artista con quien ha compartido viajes, conciertos y proyectos recientes. «Es mi hermano y una de las personas más importantes de este año para mí (…) Está genial con su novio», ha dicho con claridad. De este modo, ha dejado constancia de que se trata de una amistad profunda, nacida en el ámbito creativo y fortalecida en los últimos meses, pero sin ningún componente romántico.

Javier Calvo en Madrid. (Foto: Gtres)

La separación de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha conmocionado al mundo cultural español. No en vano, los Javis se habían convertido en una referencia tanto en lo profesional como en lo sentimental. Su relación comenzó en 2010, cuando se conocieron gracias a las redes sociales, aunque su romance no empezó inmediatamente. Con el tiempo, lo que surgió como una conexión espontánea entre dos jóvenes artistas se transformó en una historia de amor que inspiró a muchos y que convivió con el ascenso meteórico de ambos en la industria audiovisual. En 2012 dieron el paso de irse a vivir juntos y desde entonces han construido un proyecto vital lleno de complicidad y éxitos compartidos. De su unión nacieron obras tan influyentes como Paquita Salas, La llamada, Veneno y otros proyectos que marcaron un antes y un después en la ficción española.

La noticia de su separación cayó como un jarro de agua fría entre sus seguidores. Sin embargo, desde el primer momento se hizo hincapié en que la ruptura afectaba únicamente a lo personal, no a lo profesional. Tanto su entorno como ellos mismos han reiterado que seguirán trabajando juntos sin interrupciones. Actualmente se encuentran inmersos en la fase final de La bola negra, su nueva película, cuyo estreno está previsto para 2026 y que además contará con el debut de Guitarricadelafuente y la participación de una estrella internacional como Glenn Close.

Javier Calvo y Javier Ambrossi en una premiere. (Foto: Gtres)

Además, ambos han emprendido caminos individuales que no interfieren con su colaboración conjunta. Ambrossi constituyó este año la empresa Los Esquiadores AIE, orientada a la producción de cine y televisión, mientras que Calvo ha apostado por expandirse hacia la música mediante su banda Raya Diplomática, que ya ha actuado en festivales de relevancia como el BBK Live y que formará parte del Primavera Sound 2026.

A nivel personal, Calvo se ha refugiado en su círculo íntimo, compartiendo tiempo con amigos cercanos como Yenesi Suárez, Elena Rodríguez o el propio Guitarricadelafuente. Las imágenes de su viaje a México acompañando al cantante durante su gira latinoamericana se viralizaron rápidamente, aunque él ha insistido en que no hay nada más allá de una amistad fuerte y sincera. Por su parte, Javier Ambrossi también rompió su silencio días atrás, transmitiendo un mensaje igualmente calmado y positivo. «Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y no hay que tenerle miedo a los cambios. Somos superamigos y nos llevamos genial», declaró.

Javier Calvo desmiente la venta de su mansión