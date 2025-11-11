Javier Ambrossi y Javier Calvo rompen tras 13 años juntos
Aunque ya no mantienen un vínculo amoroso, seguirán trabajando juntos
Actualmente, ambos se encuentran inmersos en el rodaje de 'La bola negra'
Javier Calvo y Javier Ambrossi se conocieron hace más de una década
Tras más de una década juntos, Javier Ambrossi y Javier Calvo han decidido poner fin a su relación sentimental, aunque mantienen intacta su alianza profesional. La pareja, conocida por su estrecha complicidad tanto en la vida privada como en la artística, continúa trabajando codo a codo en su nueva película, La bola negra. Este proyecto, que marca un hito en su trayectoria conjunta, ha servido como vínculo que mantiene su conexión creativa pese a los cambios en su vida personal.
La noticia de la ruptura ha sorprendido a muchos, pero quienes los conocen de cerca aseguran que se trata de una separación tranquila y meditada. Lejos de generar distanciamiento, Ambrossi y Calvo han reforzado su relación profesional, manteniendo todos los compromisos que habían adquirido y coordinando juntos los detalles finales del rodaje. La película, cuyo grueso de grabación ya se ha completado, fue celebrada con una pequeña fiesta con el equipo, aunque aún quedan algunas escenas pendientes por filmar.
Ver esta publicación en Instagram
Según fuentes consultadas por El País, la relación laboral entre ambos se ha vuelto más fuerte que nunca. «Están trabajando juntos mejor que nunca», aseguraron, destacando que La bola negra es «el proyecto más bonito de su vida». Las mismas fuentes explican que, aunque la ruptura sentimental es definitiva, la pareja continuará compartiendo compromisos profesionales y colaborando en futuros proyectos que aún no han sido anunciados. Esta dinámica demuestra que, aunque su relación personal ha cambiado, la creatividad y el respeto mutuo siguen siendo el motor que los une.
La ruptura coincide con ciertos gestos que no han pasado desapercibidos. El lunes pasado, Javi Calvo asistió solo a la junta de vecinos de La Revuelta, sin la compañía de Ambrossi, lo que para muchos es un indicio de que la nueva etapa de separación será cada vez más visible públicamente. Aun así, la colaboración artística sigue siendo prioritaria: ambos coinciden en que la profesionalidad y el compromiso con sus proyectos debe continuar siendo impecable.
Javier Calvo y Javier Ambrossi en un evento. (Foto: Gtres)
Ambrossi y Calvo comenzaron a convivir en 2012 y se han consolidado como una de las parejas más influyentes del cine y la televisión española. Han dejado su sello en proyectos emblemáticos como La Llamada, que marcó su debut cinematográfico en 2017, así como en series de éxito como Paquita Salas, Veneno y La Mesías. Su papel como productores también ha sido destacado, con series como Cardo, Mariliendre y Vestidas de azul, además de impulsar adaptaciones como Mi querida señorita y la argentina Las Malas. Su presencia en televisión ha sido constante, participando como jurado en Mask Singer y Drag Race España, y presentando en 2024 la gala de los Goya junto a Ana Belén.
Más allá de sus logros profesionales, Ambrossi y Calvo han sido admirados por la forma en que combinan vida personal y trabajo creativo. Su separación sentimental pone de relieve que incluso las relaciones más sólidas pueden transformarse, pero no necesariamente terminar con la colaboración artística que ambos han construido durante años. La experiencia compartida y la confianza mutua han permitido que su creatividad continúe fluyendo con fuerza, reflejándose en La bola negra y en futuros proyectos que prometen mantener su sello distintivo.