El corte de pelo al que Karol G no se ha podido resistir: está de moda y te quita 10 años de encima

El cabello de Karol G, reconocida cantante y referente de estilo internacional, no sólo llama la atención por su color o textura, sino también por los cortes de pelo que elige. En una de sus publicaciones recientes en su cuenta de Instagram ha sorprendido con un bob por debajo de la mandíbula, una versión moderna y sofisticada del clásico bob que se ha convertido en un símbolo de moda y personalidad. Este tipo de corte no solo enmarca el rostro de forma elegante, sino que también se adapta a diferentes texturas y estilos de vida, lo que lo convierte en una opción popular entre quienes buscan un cambio de imagen con impacto visual.

Analizar este corte que luce tan bien Karol G permite comprender por qué los bobs han ganado protagonismo en las tendencias actuales de peinado, combinando historia, funcionalidad y estética contemporánea. En las últimas temporadas, expertos en estilismo como Óscar Preciado, han destacado que los bobs y variantes como el jaw-length bob (bob por debajo de la mandíbula) ofrecen un equilibrio perfecto entre frescura y sofisticación. Este tipo de corte ha comenzado a instalarse como una de las propuestas clave para 2025 y 2026, especialmente en figuras públicas que marcan tendencia en redes sociales y medios especializados.

Qué corte de pelo ha escogido Karol G para despedir el 2025

El bob es un tipo de corte de pelo clásico que se caracteriza por una longitud que suele situarse alrededor de la mandíbula o ligeramente por debajo, con una línea recta que puede variar en estilo según las preferencias personales.

Como explica el asesor de imagen Angel Pineda, el término proviene de la tradición occidental del peinado que se popularizó en la década de 1920 y ha evolucionado desde entonces con múltiples variaciones, adaptándose a modas y texturas de cabello diversas.

Cuando se habla de un bob por debajo de la mandíbula, se refiere a un corte que mantiene la longitud justo un poco más abajo del mentón, creando un equilibrio entre un bob clásico y una melena corta. Esta longitud específica ofrece una enmarcación sofisticada del rostro sin perder movilidad o versatilidad.

Por qué este corte destaca en cantantes y actrices

Este estilo de bob ha sido adoptado por numerosas cantantes, como Karol G, y es frecuente verlo en portadas, alfombras rojas y publicaciones de moda. All Things Hair explica que la razón principal es su capacidad para resaltar las facciones faciales, especialmente la línea de la mandíbula y los pómulos, aportando una imagen definida y contemporánea. Además, permite jugar con texturas: desde un acabado liso y pulido hasta ondas suaves que aportan movimiento y dimensión.

La versatilidad del bob por debajo de la mandíbula también se refleja en su adaptabilidad a distintas ocasiones: desde looks formales hasta estilos más casuales y desenfadados. Esta dualidad ha hecho que estilistas de renombre, como TerraRose Puncerelli, lo recomienden como una opción atemporal, favorecedora y fácil de mantener.

Cómo se diferencia de otras variantes del bob

Existen muchas formas de interpretar el bob, como el lob (long bob) que llega a la clavícula, o versiones más cortas y texturizadas. El bob por debajo de la mandíbula se sitúa entre un corte corto y un lob, ofreciendo un punto medio que equilibra frescura y elegancia.

Además, este estilo puede personalizarse mediante distintas técnicas de corte. Por ejemplo, incorporar capas sutiles o un flequillo ligero puede aportar aún más dinamismo y adaptación a la forma del rostro.

Por qué Karol G y otras famosas lo eligen

Cuando una figura pública como Karol G opta por un corte de este tipo, no solo se trata de una decisión estética sino también de una declaración de estilo. Las famosas influyen en las tendencias capilares porque su imagen es observada por millones de personas que buscan inspiración y referencia. En el caso de Karol G, su elección de un bob por debajo de la mandíbula refuerza su identidad visual como artista moderna, segura y conectada con las tendencias actuales.

El bob por debajo de la mandíbula es mucho más que una moda pasajera: es una versión contemporánea de un clásico atemporal, adaptable, favorecedora y estilísticamente relevante. Su popularidad entre figuras públicas y su presencia en tendencias globales de peinado confirman que continuará siendo una opción preferida para quienes buscan combinar elegancia, versatilidad y personalidad en un solo corte.

Además de este tipo, existe el corte bob asimétrico, que es similar al bob clásico, pero con una ligera variación en la longitud, pues presenta un lado más largo que el otro. Es una opción moderna que añade un toque de dinamismo al estilo tradicional.

Mientras que el Long Bob en capas es más estructurado, pero igual de ligero, y el long bob es un peinado perfecto para quienes prefieren mantener algo de longitud. También es fácil de peinar y mantener.