El Teatro Magno de Madrid ha sido el enclave que este lunes 9 de marzo ha acogido la quinta edición de los premios Fearless 2026. La revista premia un año más el talento, la autenticidad y la fuerza de la mujer en los diferentes ámbitos, desde el arte hasta la comunicación y el emprendimiento. Veinte premios para veinte historias que reflejan su compromiso con el avance y la visibilidad femenina en nuestra sociedad. Entre las invitadas más esperadas de la noche destacaron Mar Flores, Alaska, Ana Rosa Quintana, Lola Lolita y Violeta Mangriñán, quienes han brillado sobre la alfombra roja con estilismos que van del clásico elegante al vanguardismo más atrevido, celebrando no solo sus logros personales, sino también la fuerza de las mujeres que las han acompañado.

Mar Flores apostó por un look de noche elegante y muy refinado en negro. La modelo lució un vestido largo de silueta recta que caía hasta el suelo, con una falda lisa y minimalista que alargaba visualmente la figura. La parte superior del diseño estaba confeccionada en un tejido semitransparente cubierto de microbrillos o lentejuelas, con cuello alto y manga larga que aportaban un aire sofisticado. Los hombros estructurados con aplicaciones de flecos o microfranjas añadían textura y un punto de dramatismo al estilismo, equilibrando la sobriedad de la falda. Completó el conjunto con zapatos negros de punta fina apenas visibles bajo el vestido y un beauty look muy elegante, con melena suelta de ondas suaves y maquillaje natural que destacaba la mirada.

Mar Flores en los premios Fearless 2026. (Foto: Gtres)

Ana Rosa Quintana se decantó por un estilismo elegante con un punto clásico y sofisticado. La presentadora acudió con un vestido negro de terciopelo de largo midi y escote en V suave, una prenda atemporal que aportaba textura y elegancia al conjunto. Sobre él llevó un abrigo protagonista de corte recto y largo por debajo de la rodilla con estampado de leopardo, una pieza llamativa que añadía personalidad al look. Completó el estilismo con unos zapatos negros de punta fina con tira sobre el empeine y detalles brillantes, además de varios accesorios dorados como pendientes de aro y delicados collares superpuestos. Su melena suelta con volumen y ondas suaves, junto a un maquillaje natural con labios en tono rosado, reforzaban el carácter sofisticado y equilibrado del conjunto.

Por su parte, Violeta Mangriñán apostó por un estilismo sofisticado y de líneas muy definidas en la gala premios Mujer Fearless 2026. La influencer lució una chaqueta entallada en azul marino con finas rayas diplomáticas, de corte sastre y silueta muy estructurada que marcaba la cintura. El diseño presentaba escote ligeramente abierto en forma de V y cierre frontal con una hilera de pequeños botones forrados, mientras que el bajo terminaba en una pieza asimétrica con efecto peplum que aportaba movimiento al conjunto. Completó el look con medias negras tupidas que estilizan las piernas y zapatos destalonados de punta afilada en charol negro, adornados con una pulsera brillante alrededor del tobillo. Como accesorio llevó un clutch rígido en azul marino a juego, mientras que el beauty look se centró en una melena larga con ondas suaves y raya lateral, acompañada de un maquillaje luminoso con labios nude rosados.

Violeta en los premios Fearless 2026. (Foto: Gtres)

Tampoco pasaron desapercibidos los looks de Sofía Surfers y Lola Lolita. La pequeña de las hermanas Moreno apostó por un vestido largo satinado de tirantes finos y escote en pico, con un estampado marmoleado en tonos negros, grises y dorados que aportaba brillo y movimiento al conjunto. El diseño, de caída fluida y silueta ajustada, resaltaba su figura. Completó el estilismo con una gargantilla brillante y un peinado recogido desenfadado con algunos mechones sueltos, además de un maquillaje luminoso que aportaba frescura al look.

Lola Lolita se decantó por un estilismo más clásico de alfombra roja. La influencer llevó un vestido largo rojo de un solo hombro, con un elegante drapeado en la zona de la cintura que estiliza la silueta y aporta sofisticación. La falda caía recta hasta el suelo con una ligera cola, reforzando el carácter formal del conjunto. Para completar el look, optó por llevar el cabello largo y liso con raya lateral y un maquillaje suave y natural, dejando que el vestido fuese el gran protagonista de su aparición.

Sofía Surfers y Lola Lolita en los premios Fearless 2026. (Foto: Gtres)

La gala no solo fue un desfile de moda y estilo, sino también un homenaje al talento y la trayectoria de mujeres que inspiran en distintos campos. La emoción se palpaba en cada rincón del teatro, con fotógrafos captando cada instante y asistentes compartiendo mensajes de apoyo, celebración y empoderamiento. La noche sirvió para reafirmar la filosofía de Fearless: visibilizar a las mujeres extraordinarias y sus historias, mostrando que su trabajo y su esfuerzo son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

Entre risas, poses y saludos, la alfombra roja reflejó tanto la personalidad como el carisma de cada invitada, dejando claro que la combinación de estilo, elegancia y mensaje social es el sello de los premios Fearless 2026. Sin duda, una gala para recordar que la mujer sigue siendo protagonista de su tiempo y del futuro de nuestra sociedad.