Más allá de la Reina Letizia: cuando las ‘royals’ se sueltan la melena con tiara

Hacía más de dos años que no se celebraba una cena de gala en el Palacio Real y ya había muchas ganas de ver a doña Letizia vestida de largo en casa y con una de las piezas más impresionantes del joyero de los Borbones. La visita del sultán de Omán a España hace unos días ha dado la ocasión perfecta para ello. Antes de desarrollar esta noticia, no podemos olvidar que Sus Majestades están en China. Es la primera vez que visitan el país siendo Reyes, así que hay mucha expectación.

Si cuando el presidente de Colombia estuvo en nuestro país en 2023 doña Letizia rescató la tiara floral que Franco regaló a la Reina Sofía y la llevó a modo de diadema, más atrás en la cabeza. Esta vez eligió una pieza de mayor envergadura. Se trataba de la tiara rusa, una espectacular diadema tipo kokoshnik que el Rey Juan Carlos compró a sus hermanas tras la muerte de la condesa de Barcelona para que regresara al joyero real. Esta pieza nunca formó parte del lote de pasar ni la lució Victoria Eugenia, ya que era propiedad de su suegra, la reina María Cristina, con la que no se llevaba muy bien.

La Reina Letizia en una recepción oficia. (Foto: Gtres)

La esposa de Felipe VI eligió esta impresionante diadema para la cena en honor del sultán de Omán pero, a diferencia de otras ocasiones, apostó por llevar la melena suelta, ondulada y sin ocultar sus canas. Una decisión que ha llamado mucho la atención porque estamos acostumbrados a que las royals recojan su cabello cuando llevan diademas.

Es verdad que queda más sofisticado y limpio, pero no responde a una norma estricta. De hecho, si echamos la vista atrás podemos comprobar que han sido muchas las reinas y princesas que han llevado el pelo suelto con este tipo de tiaras.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en Windsor. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, no hace mucho, la princesa de Gales lució su diadema preferida, la Lover’s Knot, con la melena suelta y ondulada, muy al estilo de lo que ha hecho la Reina Letizia. Ella misma eligió llevar el cabello suelto el día de su boda, con la tiara de Cartier que le prestó la Reina Isabel II. En su caso no llamó tanto la atención quizás porque el cabello de Kate Middleton es más claro que el de doña Letizia y no se ven tanto las canas -o las cubre con tinte-. La melena ondulada, los mechones grises y la gran tiara ofrecían un interesante contraste.

Pero, más allá de Kate Middleton y de la esposa del Rey Felipe, no hace falta echar mucho la vista atrás para encontrar imágenes de Máxima de Holanda en la coronación de Naruhito con el cabello suelto y tiara.

Máxima de Holanda con el pelo suelto y tiara. (Foto: Gtres)

Los comienzos de la Reina Letizia

Aunque ahora estamos acostumbrados a verla con piezas de mayor tamaño y la mayoría de las veces con el cabello recogido, lo cierto es que en su primera etapa como princesa de Asturias era muy habitual que doña Letizia llevara el cabello suelto en las cenas de gala en las que lucía tiara.

La Reina Letizia con tiara y el pelo suelto. (Foto: Gtres)

La mayoría de las veces la hemos visto con la diadema prusiana que la Reina Sofía le prestó para su boda, pero también con otras como la floral. Esta diadema, por cierto, también la escogió en la anterior cena de gala en Madrid y la llevó con el pelo suelto, pero más liso que en la velada con el sultán de Omán.