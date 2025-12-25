Quién es quién en la familia Gómez-Acebo: de Simoneta a Fernando

La familia Gómez-Acebo ha demostrado siempre una gran unidad, y es que la infanta Doña Pilar, -fallecida en 2020-, ha ejercido como punto de unión, dejando un valioso legado a su espalda. Algo que hemos notado en circunstancias tan duras como el fallecimiento de Fernando, el menor de los hermanos. A continuación, hacemos un repaso por los integrantes más destacados de este clan de los Borbón.

Simoneta Gómez-Acebo, la mayor de los hermanos

La primogénita de la familia, nacida en 1968, es la mayor de los hijos de la infanta Pilar y Luis Gómez-Acebo. Además, también es la más mediática, habiendo recogido el testigo de su madre en numerosas causas benéficas como el rastrillo Nuevo Futuro.

Simoneta Gómez-Acebo. (Foto: Gtres)

Hace poco, se sentaba por primera en televisión en el programa de Sonsoles Ónega, donde recordaba con gran emoción la figura de la infanta Pilar, a la que cariñosamente apodaron «la jefa» y que se encargó de inculcarles importantes valores como la solidaridad tanto a ella como a sus hermanos.

«Es un año muy especial para Nuevo Futuro, que solo hemos parado tres años por la pandemia y celebramos ya la 54 edición, aunque esperamos que haya muchísimas más», explicaba. «Hemos tenido una enorme suerte en la vida y algo hay que devolverle a la sociedad». Y es que Simoneta también ejerce como presidenta de una ONG dedicada a enfermos terminales de SIDA.

En cuanto a su vida privada, está divorciada desde 2012, y es la orgullosa madre de tres hijos: Luis Juan, Pablo y María de las Mercedes.

Juan Gómez-Acebo

Juan, el segundo de los cinco hermanos, se caracterizaba por ser el más artista de los Borbón. Y es que además de haber estudiado Bellas Artes en Orlando, el primo de Felipe VI también era compositor y expuso sus obras en países como Luxemburgo o Portugal.

Juan Gómez-Acebo en el funeral de su hermano. (Foto: Gtres)

En 2014, se casaba en una ceremonia íntima con la estadounidense Winston Holmes Carney, con quien tuvo a su único hijo, Nicolás. Tras su ruptura, Juan volvía a fijar su residencia en España en 2019, donde fallecía en agosto del año pasado a la edad de 54 años, cinco meses después de ser diagnosticado de cáncer y tras la muerte de su hermano Fernando.

Bruno Gómez-Acebo

Bruno es el único hijo de la infanta Pilar que no está separado, y es que lleva más de dos décadas junto a su mujer, Bárbara Cano de la Plaza, con la que tiene tres hijos: Alejandro, Guillermo y Álvaro. Tanto Gómez-Acebo como su esposa han demostrado estar muy volcados con las causas benéficas e incluso han compartido palco con el príncipe Alberto y Charlene de Mónaco.

Bruno Gómez-Acebo. (Foto: Gtres)

Beltrán Gómez-Acebo

Nacido en 1973, Beltrán Gómez-Acebo saltaba al foco mediático por su relación con la modelo Laura Ponte. La pareja se daba el «sí quiero» en 2004 en un multitudinario enlace al que acudieron los Reyes Juan Carlos y Sofía, los entonces príncipes de Asturias Letizia y Felipe, además de la infanta Elena, Jaime de Marichalar o Haakon de Noruega, entre muchos otros. Un año más tarde, daban la bienvenida a su primer hijo en común, aunque el matrimonio terminaba haciendo aguas cinco años después.

Beltrán Gómez-Acebo el día de su boda con Laura Ponte. (Foto: Gtres)

En 2009, Laura y Beltrán anunciaban su separación, aunque los motivos de la ruptura no llegaron a trascender. Posteriormente, Gómez-Acebo rehacía su vida junto Andrea Pascual, con la pasó por el altar en 2016 y tuvo a su segundo hijo: Juan.

Beltrán Gómez-Acebo. (Foto: Gtres)

Fernando Gómez-Acebo, el benjamín de la familia que falleció con apenas 49 años

El menor de los hijos de la infanta Pilar siempre se mantuvo en un discreto segundo plano, aunque se caracterizaba por ser un hombre bastante hogareño. De su vida personal, sabemos que pasó por el altar en dos ocasiones: la primera, con Mónica Martín Luque; y la segunda con Nadia Halamandari, periodista y traductora de origen griego, con la que se casaba en 2016. Ella es la madre de su único hijo: Nicolás.

Fernando Gómez-Acebo. (Foto: Gtres)

Pese a que vivían separados, la pareja se volcó por completo con la crianza del pequeño. Lamentablemente, Fernando fallecía en marzo de 2024 víctima de una insuficiencia respiratoria crónica que se había agravado a raíz del Covid. Poco después, la tragedia volvía a cebarse con la familia, y también fallecía su hermano Juan.