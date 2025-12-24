La cara b del Mensaje de Navidad del Rey: apuesta innovadora, escenario simbólico y sin detalles personales

Desde el Palacio Real y en una de sus estancias más importantes, con la estatua Carlos V presidiendo la escena. Como cada Nochebuena, el Rey Felipe VI se ha dirigido a los españoles en su tradicional Mensaje de Navidad. Un discurso que por primera vez se ha grabado bajo la supervisión de la nueva directora de comunicación, Rosa Lerchundi, que se incorporó al equipo de Zarzuela tras el pasado verano. La nueva responsable de prensa y relaciones con los medios ha aportado algunas ideas que han hecho que este Mensaje de Navidad sea diferente con respecto al de años anteriores.

Cambios estéticos y novedades técnicas

Por primera vez el jefe del Estado ha optado por grabar su mensaje de pie, en lugar de hacerlo sentado. Esta postura es la que también adoptan otros royals como Guillermo Alejandro de los Países Bajos o Carlos III.

El Rey Felipe VI durante su Mensaje de Navidad. (Foto: Casa Real)

El Rey Felipe ha escogido como escenario el Salón de Columnas del Palacio Real, con la estatura de Carlos V de fondo. No es la primera vez que el monarca elige el Palacio Real para su discurso más importante del año, es más, el pasado año también se grabó en el Salón de Columnas, pero en un rincón diferente de la sala.

Este escenario tiene un fuerte carácter simbólico por muchos motivos, entre ellos, tal como el Rey ha dicho al principio del discurso, fue el lugar en el que se firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea hace ya cuatro décadas.

Este mismo salón fue donde en 2014 Juan Carlos I firmó el decreto en el que se confirmaba su abdicación y el inicio de una nueva etapa para la monarquía. En 2018, fue en esta estancia en la que, coincidiendo con el 50 cumpleaños de Felipe VI, el monarca le impuso el Toisón de Oro a la princesa Leonor.

El Rey Felipe VI durante su Mensaje de Navidad. (Foto: Casa Real)

De la misma manera, esta vez el discurso se ha grabado en prácticamente un único plano, lo que le ha aportado un aspecto casi cinematográfico. Asimismo, en la introducción se ha vuelto a apostar por la utilización de drones para ofrecer vistas diferentes del Palacio Real y un recorrido por varias estancias hasta llegar al lugar en el que se encontraba el monarca. El pasado año también se usó este recurso.

Una cuidadosa selección de imágenes

Una vez terminada la emisión del discurso se han proyectado una serie de fotografías cuidadosamente elegidas. Un total de cinco imágenes que recogen algunas de las actividades en las que han participado los miembros de la Familia Real. Entre ellas, el viaje de Leonor a Navarra y su estreno como princesa de Viana o una instantánea de la infanta Sofía durante la visita de la Familia Real a Valdesoto, Pueblo Ejemplar de 2025. Han sido las únicas referencias más o menos personales en todo el mensaje, ya que ni siquiera la escenografía ha contado con fotografías familiares o de actos institucionales como sí que ha ocurrido en otras ocasiones.

Así se celebra la Navidad en Zarzuela

Al igual que el resto de las familias españolas, los Reyes también pasan esta fecha tan especial en casa, rodeados de personas cercanas. Desde la llegada de doña Letizia a la Familia Real, la cena de Nochebuena está marcada por la presencia de la familia de la Reina. Tanto Paloma Rocasolano como su pareja y Telma Ortiz con sus hijas pasan esta velada con los Reyes.

El día 25 se celebra una misa por la mañana en la capilla de la Zarzuela y la comida es en la residencia de la Reina Sofía. Este año la madre del Rey Felipe necesita de manera especial el apoyo de sus seres queridos, debido al delicado estado de salud de su hermana Irene de Grecia y a la reciente muerte de su prima Tatiana Radziwill.

El Rey Felipe VI durante su Mensaje de Navidad. (Foto: Casa Real)

Las vacaciones de la Familia Real

Fue hace unos días cuando los Reyes pusieron punto final a su agenda oficial, justo antes del regreso de la princesa Leonor y de la infanta Sofía a Madrid para pasar las fiestas en familia. Mientras que doña Letizia empezó las vacaciones el pasado día 18, don Felipe presidió el acto de promesa de Milagros Tolón como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y de Elma Sáiz como portavoz del Gobierno este mismo lunes. Ese mismo día el monarca se trasladó hasta el Palacio Real para la grabación de su Mensaje de Navidad.

En principio no se espera que la Familia Real retome su actividad oficial hasta el 6 de enero, coincidiendo con la celebración de la Pascua Militar. No obstante, es posible que a lo largo de las próximas semanas podamos ver tanto a los Reyes como a sus hijas en alguna salida privada aprovechando las vacaciones. El pasado año estuvieron en un mercadillo en Catarroja, donde recalcaron una vez más su apoyo a los afectados por la DANA.