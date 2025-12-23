El viaje secreto de la Reina Sofía a París para despedir a Tatiana Radziwill

La Reina Sofía no ha sido nunca una mujer de grandes grupos de amigos, sino que su círculo más íntimo se ha caracterizado por ser bastante reducido. Un círculo en el que se encontraban principalmente su hermana Irene de Grecia y su prima Tatiana Radziwill, además de su cuñada y del marido de su prima. Ellos han sido, junto a su hermano Constantino de Grecia, los apoyos más importantes de la madre de Felipe VI a lo largo de los años.

La reciente muerte de Tatiana Radziwill y el delicado estado de salud de la princesa Irene de Grecia han supuesto dos golpes muy duros para la madre del Rey Felipe, que siempre ha estado muy unida a ambas. Tanto que el pasado verano apenas estuvo un día en Mallorca, para asistir a la tradicional recepción a las autoridades y miembros de la sociedad balear. Los médicos recomendaron que la princesa Irene no viajara y doña Sofía se mantuvo a su lado en todo momento. Al fin y al cabo, la princesa siempre ha estado cerca cuando ella la ha necesitado.

Tatiana Radziwill con su marido en un acto. (Foto: Gtres)

Por eso, cuando tuvo noticia de que el estado de salud de su prima también era delicado, doña Sofía no dudó en viajar a París para estar a su lado y pasar con ella sus últimos días, así como para apoyar a su familia en este complicado momento. Al fin y al cabo, Tatiana ha sido una presencia constante en la vida de la Reina Sofía desde su infancia, cuando ambas se peleaban por las muñecas, hasta su boda con Juan Carlos I, en la que ejerció de dama de honor.

El viaje de doña Sofía a Francia

Según ha confirmado la revista ¡Hola! por fuentes cercanas a la familia real de Grecia, doña Sofía se trasladó a la capital francesa en cuanto supo que la salud de su prima estaba empeorando. Un viaje privado y secreto con el que la Reina volvió a demostrar la estrecha relación que ha mantenido a lo largo de los años con Tatiana. Para ella no ha sido una amiga o una prima más, sino prácticamente una hermana.

Tatiana Radziwill, doña Sofía y la princesa de Asturias en Palma. (Foto: Gtres)

Tal como ha trascendido, la madre del Rey se mantuvo a su lado durante unos días, sin separarse de su cama. Un viaje muy complicado porque cuando regresó a Madrid ya sabía que nunca más volvería a ver a su prima, esa persona a la que tanto ha querido y que tanto ha significado para ella a lo largo de su vida. A pesar de que siempre se habla del férreo compromiso de doña Sofía con la institución, su familia es la otra cosa que le importa más que nada. Una familia que va más allá de la que formó con Juan Carlos I y de la que siempre formó parte Tatiana.

La otra hermana de la Reina Sofía

Como ya hemos dicho, para la madre de Felipe VI su prima Tatiana era mucho más que una amiga o que una pariente lejana. Era una hermana más que formó parte de su círculo íntimo desde la infancia, aunque siempre intentó mantenerse en un discreto segundo plano. En alguna ocasión, doña Sofía habló de su relación con ella, por ejemplo, en declaraciones a Pilar Urbano o a Carmen Enríquez, en las que la Reina explicó que ambas pasaron su infancia juntas y que se peleaban por las muñecas.

La Reina Sofía con Tatiana Radziwill. (Foto: Gtres)

Hija de la princesa Eugenia de Grecia y de Dominico Radziwill, Tatiana se casó con el prestigioso cardiólogo Jean Henri Fruchaud, con quien ha vivido siempre en París. La pareja viajaba en verano a España para pasar los veranos junto a doña Sofía en Mallorca.

Un año muy difícil

Para la madre de Felipe VI el año que está a punto de terminar ha sido muy complicado. Por un lado, por la muerte de su gran amiga y la preocupación constante por el estado de su hermana Irene. A esto hay que añadir la publicación de las memorias del Rey Juan Carlos, que ha generado un clima de controversia y tensiones.