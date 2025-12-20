Muere la princesa Tatiana Radziwill a los 86 años, íntima amiga de la Reina Sofía
Tatiana Radziwill ha pasado muchos veranos en Marivent con doña Sofía
La princesa ha fallecido el pasado viernes 19 de diciembre
Día triste para nuestra Familia Real. Ha fallecido la princesa Tatiana Radziwill, pariente y confidente de la Reina Sofía. Era una de las grandes amigas de Su Majestad y pasaban juntas muchos veranos en Marivent. Siempre han estado muy unidas y son unas fechas muy señaladas, así que este fallecimiento dejará huella en la madre de Felipe VI. Según ha confirmado el entorno, Tatiana dijo adiós el viernes 19 de diciembre, a pesar de que la noticia ha trascendido ahora mismo.
*Noticia en elaboración
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios