Muere la princesa Tatiana Radziwill a los 86 años, íntima amiga de la Reina Sofía

Día triste para nuestra Familia Real. Ha fallecido la princesa Tatiana Radziwill, pariente y confidente de la Reina Sofía. Era una de las grandes amigas de Su Majestad y pasaban juntas muchos veranos en Marivent. Siempre han estado muy unidas y son unas fechas muy señaladas, así que este fallecimiento dejará huella en la madre de Felipe VI. Según ha confirmado el entorno, Tatiana dijo adiós el viernes 19 de diciembre, a pesar de que la noticia ha trascendido ahora mismo.

