D.E.P

Muere la princesa Tatiana Radziwill a los 86 años, íntima amiga de la Reina Sofía

Tatiana Radziwill ha pasado muchos veranos en Marivent con doña Sofía

La princesa ha fallecido el pasado viernes 19 de diciembre

Tatiana Radziwill con doña Sofía. (Foto: Gtres)
Tatiana Radziwill con doña Sofía. (Foto: Gtres)
  • Daniel Hernandez
  • Periodista, escritor y amante de la crónica social y experto en televisión. Durante años he seguido la trayectoria de nuestros famosos y en LOOK conocemos todos sus secretos
    • Actualizado:

Día triste para nuestra Familia Real. Ha fallecido la princesa Tatiana Radziwill, pariente y confidente de la Reina Sofía. Era una de las grandes amigas de Su Majestad y pasaban juntas muchos veranos en Marivent. Siempre han estado muy unidas y son unas fechas muy señaladas, así que este fallecimiento dejará huella en la madre de Felipe VI. Según ha confirmado el entorno, Tatiana dijo adiós el viernes 19 de diciembre, a pesar de que la noticia ha trascendido ahora mismo.

*Noticia en elaboración

Lo último en Actualidad

Últimas noticias