Bertín Osborne, en una delicada situación financiera: "Necesita más de cuatro millones de euros"

Bertín Osborne no atraviesa un buen momento económico. Así lo ha desvelado el programa Fiesta, el cual ha asegurado que se encuentra viviendo un bache económico que ha situado sus cuentas bancarias en números rojos. «Lo que hemos descubierto es que en muy pocos días va a tener que tomar una decisión muy importante que tiene que ver con su patrimonio económico. Hemos tenido constancia de que necesita dinero, y además de manera urgente. Y hemos tenido acceso a una documentación que lo que acredita es que en concreto necesita más de cuatro millones de euros», explicaba Alejandro Entrambasaguas desde el plató del programa citado.

El periodista hacía hincapié en que «necesitaba liquidez» debido a su amplio patrimonio inmobiliario, y que es por ello por lo que pretende hacerse con la cantidad de dinero señalada de una manera «tremendamente arriesgada». «Un grupo de inversores solicita a Bertín Osborne 4,3 millones de euros en una plataforma de inversión privada con asuntos inmobiliarios y el programa ha tenido acceso a una documentación que acredita que el próximo martes, a las doce del mediodía, va a abrir, para que cualquier persona pueda invertir en esos 4,3 millones de euros que él necesita», contaba el mencionado.

Alejandro Entrambasaguas y Emma García en el plató de ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

Para llevar a cabo esta operación, el presentador va a poner como garantía su finca San José, ubicada en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira, así como también se va a comprometer a devolverle a los inversores los 4,3 millones de euros que les debe en un año y medio. Aunque no todo es tan fácil como parece, según Entrambasaguas. «El problema de esta operación es que estamos hablando de que tiene unos intereses muy altos, en concreto de 12% y que, en un año y medio, va a tener que devolver los 4,3 millones más los intereses, que estamos hablando de casi un millón de euros más», explicaba.

Cabe destacar que a esta falta de liquidez se suma la deuda de casi medio millón de euros que tiene con Hacienda y que sacó a la luz la revista Lecturas el pasado mes de febrero, así como las participaciones de su sociedad Intermediaciones Bertín Osborne S.L. que se encuentran embargadas por la Agencia Tributaria.

Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

La cancelación de su proyecto más esperado

Este último bache económico no es la única mala noticia que ha recibido en los últimos días Bertín Osborne. Y es que también ha tenido que hacer frente a la inesperada cancelación de Madrilucía, la primera gran feria andaluza de la capital española. El evento iba a tener lugar el próximo 20 de mayo en el Iberdrola Music Madrid y el presentador ya había hecho oficial que iba a tener su propia caseta, por la que había pagado un precio de reserva de 55.000 euros. Sin embargo, sus planes se han truncado después de que el evento cancelara su primera edición «por circunstancias técnicas y administrativas ajenas al promotor».