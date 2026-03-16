El reto de Juan del Val como actor en ‘Torrente, presidente’ : "Me pidió que…"

Torrente, presidente ya está en cines y, en tan solo un fin de semana, ha conseguido consolidarse como el mejor estreno del cine español en 15 años, logrando 300.000 espectadores en el día del estreno y 2,4 millones de euros de recaudación. Para el rodaje de esta nueva entrega, Santiago Segura ha contado con una extensa lista de rostros conocidos que han querido protagonizar cameos en la trama, aunque sin duda, entre todos ellos, ha destacado por encima del resto el de nombre de Juan del Val, quien ha debutado por primera vez como actor en la gran pantalla.

Ha sido a través de su perfil oficial de Instagram donde el Premio Planeta ha explicado cómo surgió este cameo y los retos a los que se ha tenido que enfrentar para llevarlo a cabo. «Mi compañero y amiguete Santiago Segura me propuso hacer un cameo en Torrente, presidente. Me hizo muchísima ilusión participar en una película cuyo guion me había ido contando a trozos cada vez que nos veíamos en las grabaciones de El Desafío», comenzaba a escribir.

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Para meterse en el papel, Segura pidió algo al escritor que fue todo un reto para él, aunque no dudó en aceptarlo. «Me pidió que me quitase la barba y me pusiera gomina y naturalmente, no lo dudé», explicaba. «Me lo pasé de maravilla el día del rodaje y, según me dijo, a Santiago le encantó mi pequeña interpretación (supongo que se lo dirá a todos)», añadía. Continuaba señalando que su primera experiencia como actor había sido «todo un orgullo» al haberse dado de la mano de una película «que va a abarrotar los cines de gente». «Irreverente, salvaje, esperpéntica, brillante, graciosa, provocadora, genial… Gracias, Santiago por regalarme esta experiencia», concluía.

Junto a estas palabras, Juan del Val publicó un carrusel de fotografías en las que aparecía posando sin barba y con el pelo repeinado con gomina hacia atrás. Un look que ha llamado la atención a propios y extraños, ya que es muy diferente al que suele lucir habitualmente. Aunque cabe destacar que no es la primera vez que se afeita.

Las otras veces que Juan del Val se ha quitado la barba

En agosto de 2025, publicó una fotografía en el universo 2.0 donde posaba sin barba tras haber perdido una apuesta, algo que generó todo tipo de comentarios al respecto. «¿Quién es este señor?», «Juan, pareces otro, estás muy guapo», «Te sienta muy bien, estás más joven», «Te has quitado 10 años de encima», «Se te ve muy juvenil, Juan, menos duro», «Te veo por la calle y no te saludo», «No te conocía, estás bien de las dos maneras», «Has perdido tu esencia, pero volverá», escribían algunos de los internautas.

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Por otro lado, en 2020, Juan del Val también contó en El Hormiguero un descuido que terminó en «tragedia». «Me quería recortar la barba y no le he puesto el tope a la maquinilla y, de repente, me he quedado sin barba y, claro, lo he tenido que igualar, pero tengo cara de tonto», explicó por aquel entonces.