No es nada habitual que los miembros de las familias reales ofrezcan declaraciones a los medios de comunicación, y mucho menos que concedan entrevistas. Sin embargo, hay ocasiones puntuales en las que esto ocurre. Cuando pasa, suelen centrar sus palabras en sus actividades oficiales o en las causas con las que colaboran, pero a veces también ofrecen una mirada más directa a aspectos más personales. Esto es, precisamente, lo que acaba de ocurrir con la cuñada del rey Carlos III, la duquesa Sophie de Edimburgo.

En los últimos tiempos, tanto ella como el príncipe Eduardo se han convertido en dos de los miembros más importantes de la familia real y con mayor carga de representación. La salida de los duques de Sussex de La Firma y la convalecencia de Kate Middleton y del propio Carlos III les hizo dar un inevitable paso al frente. Ambos representan una generación intermedia entre Guillermo y Kate y los más veteranos. Son ese eslabón tan necesario para conectar el pasado y el futuro de la institución.

La duquesa de Edimburgo en un acto oficial en París. (Foto: Gtres)

Lo que significa ser royal

A pesar de que siempre ha destacado por su discreción, ahora la duquesa de Edimburgo ha ofrecido una inesperada entrevista en la que ha hablado de lo que significa ser miembro de la familia real. Ha sido en el podcast Golden Legacy Series de Alaina MacGregor, en el que la cuñada de Carlos III ha participado para dar una mayor visibilidad a sus patrocinios.

En el episodio, Sophie ha comentado cómo apoya al rey Carlos a través de su trabajo dentro de la familia real: «Mi función, como la de todos los miembros de la familia, es principalmente apoyar al rey y a la monarquía. Ese es un aspecto esencial de mi enfoque. Pero también tenemos la suerte de poder satisfacer nuestras pasiones e intereses, que se han desarrollado a lo largo de mi trayectoria como miembro de la familia real».

Sophie de Edimburgo, en una cena de gala. (Foto: Gtres)

En estos momentos, la duquesa es patrocinadora de más de 70 organizaciones benéficas, algunas de ellas centradas en ayudar a personas con discapacidad y otras relacionadas con el deporte y el apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad: «Una de las cosas que estoy haciendo ahora es trabajar por la paz y la seguridad de las mujeres en el mundo . Contamos con mujeres extraordinarias que trabajan en comunidades de todos los niveles de la sociedad, y a menudo están en primera línea para garantizar la seguridad de la paz y el cuidado de sus comunidades», ha dicho Sophie.

La esposa del príncipe Eduardo ha explicado también que dedica mucho tiempo a visitar países y zonas que tienen dificultades y que esto es una parte esencial de su labor, dar voz y visibilidad a personas y colectivos que no la tienen. La duquesa compagina todo este trabajo individual con otras tareas que realiza junto a su marido o con otros miembros de la familia real. Ella siempre está en las grandes citas y se ha convertido en un apoyo esencial para el monarca en uno de los momentos más complicados para la monarquía.