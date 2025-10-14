Nueva etapa para los príncipes de Gales. Kate Middleton y el príncipe Guillermo se preparan para cerrar las puertas de la que ha sido su casa en los últimos años. La pareja dice adiós a la modesta residencia Adelaide Cottage y se traslada a Forest Lodge, una propiedad de mayor tamaño y más adecuada para la familia del heredero.

Los príncipes decidieron dejar el Palacio de Kensington y mudarse a Windsor poco antes de la muerte de la Reina Isabel II. Esto dio al príncipe de Gales la oportunidad de pasar más tiempo con su abuela en la última etapa de su vida. Tras la muerte de la monarca no se plantearon dejar Windsor, pero sí que pensaban en cambiarse de casa. Algunas fuentes aseguraron entonces que los planes del ahora heredero era instalarse en el Royal Lodge, pero las reticencias del príncipe Andrés lo impidieron. El duque de York sigue todavía aferrado a la propiedad, a pesar de que el rey Carlos III le ofreció Frogmore Cottage y de que los costes de mantenimiento de la residencia son inasumibles para él.

Adelaide Cottage la anterior casa de los príncipes de Gales. (Foto: Gtres)

Una esperada mudanza

Poco más de tres años después de su traslado a Windsor, ahora por fin la pareja ha encontrado un hogar a su medida. Fue hace unas semanas cuando desde el Palacio de Kensington confirmaron que la familia de los príncipes de Gales había elegido Forest Lodge y anunció que se iban a llevar a cabo una serie de reformas en la casa. Trabajos que ya han concluido. Por eso, según ha trascendido, la mudanza podría realizarse a principios del mes de noviembre, antes de la fiesta de las hogueras, que tiene lugar el día 5.

Para Kate Middleton y Guillermo esta mudanza es especialmente simbólica. Supone el inicio de una nueva etapa, más tranquila y feliz, así como dejar atrás la casa en la que han vivido algunos de sus peores momentos. Adelaide Cottage ha sido su residencia durante el tiempo que la princesa ha estado enferma y, a pesar de que Anmer Hall ha sido su refugio, su base de operaciones era la casa de Windsor.

Anmer Hall, la casa de los príncipes de Gales en Norfolk. (Foto: Gtres)

Así es Forest Lodge

Forest Lodge es una de las propiedades más destacadas de la familia real en los terrenos de Windsor, con permiso del propio Castillo de Windsor, el Royal Lodge, Fort Belvedere o Frogmore House. Al principio se especuló con la posibilidad de que los príncipes de Gales se instalaran en Fort Belvedere, pero ésta era una opción que desde la casa real nunca plantearon, debido a los lazos de la propiedad con Eduardo VIII y su polémica abdicación.

Las obras de Forest Lodge. (Foto: Gtres)

La residencia está rodeada por unos impresionantes terrenos de aproximadamente 60 hectáreas y cuenta con ocho dormitorios. Se construyó hace más de 300 años y se han realizado importantes reformas para adaptarla a los nuevos tiempos. La última de ellas fue hace más de 20, en el año 2001 y tuvo un coste superior al millón y medio de libras. Ahora se ha mejorado la estructura de seguridad para garantizar la protección de la familia y su privacidad. Además, los empleados podrán instalarse en algunas residencias cercanas.

En esta ocasión han sido Kate Middleton y Guillermo los que han pagado todos los costes de la reforma, así como el traslado de sus enseres. También se ha confirmado que la pareja va a abonar un alquiler al Crown Estate por el uso de la propiedad, como también hacen otros miembros de la familia real. Aunque algunas fuentes aseguran que Guillermo quiere que Forest Lodge siga siendo su residencia privada cuando sea rey, no hay confirmación oficial al respecto.

Kate Middleton en un acto con un niño en Windsor. (Foto: Gtres)

A pesar de que, de momento, no se sabe si ésta es la intención final, lo que sí se sabe es que para la pareja Forest Lodge simboliza un nuevo comienzo tras una de las etapas más complicadas de su vida. Una etapa diferente cargada de esperanza en un hogar rodeado de naturaleza y en un entorno idílico y privilegiado, lejos del ruido de la ciudad y de miradas indiscretas.