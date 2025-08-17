Los rincones más curiosos de Forest Lodge, la nueva casa de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

Los príncipes de Gales, Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra, han tomado una importante decisión: mudarse a Forest Lodge, una exclusiva casa de campo situada en Windsor Great Park y declarada de Grado II. Así lo ha confirmado el Palacio de Kensington en un escueto pero clarificador comunicado. «La familia Wales se mudará», reza el escrito. Un trascendental cambio en el ámbito familiar que está previsto que se ejecute «a finales de este año» y ellos mismos esperan que sea «su hogar para siempre», según han comentado fuentes cercanas al matrimonio. Con este traslado, Kate y Guillermo huyen de la gran ciudad y buscan la tranquilidad en un entorno natural para cuidar a sus hijos, George, Louis y Charlotte, con el fin de que disfruten de una infancia lo más normal posible, alejados del bullicio del centro de Londres y de los curiosos.

La fachada, en obras, de la nueva residencia de los príncipes de Gales. (Foto: Gtres)

Este remanso de paz se encuentra a tan solo seis kilómetros de distancia de Adelaide Cottage, su residencia anterior donde se habían instalado en el año 2022 y que ha sido escenario de algunos de los momentos más complicados de la familia, como el diagnóstico de cáncer de Carlos III, el tratamiento de quimioterapia de Kate, la problemática que les enfrenta a Harry y los fallecimientos de Isabel II y de Felipe de Edimburgo. Una fuente cercana al linaje ha trasladado al medio The Sun que, gracias a este movimiento, tendrán la oportunidad de «empezar de cero y escribir un nuevo capítulo en sus vidas».

Una de las estancias, en obras, de la nueva residencia de los príncipes de Gales. (Foto: Gtres)

Entramos en Forest Lodge

Forest Lodge es un imponente palacete que atesora dentro de sus muros más de tres siglos de antigüedad e historia. En 2001 se benefició de una profunda y millonaria reforma de carácter público. Hoy por hoy, todas las obras de acondicionamiento están siendo sufragadas con financiación privada procedente de los posibles de Kate y Guillermo. Algo que será igual una vez se instalen allí con el mantenimiento y el personal de servicio, que no vivirá con ellos de forma fija sino que estará de manera intermitente. Unos cambios que pasan por reformar los listones de madera que componen el suelo, los techos, los grandes ventanales por los que entra mucha luz a las estancias, la gran escalera que comunica los piso y las paredes. Gracias al derribo de algunas de estas últimas, los príncipes podrán cambiar, en cierta medida, la disposición de los huecos para adaptarlos a sus necesidades familiares.

Una de las estancias, en obras, de la nueva residencia de los príncipes de Gales. (Foto: Gtres)

En su interior, sigue una línea señorial y destacan rincones muy propios de un domicilio de estas características. Según lo publicado, cuenta con ocho dormitorios perfectamente distribuidos en toda la extensión. En la biblioteca, el heredero al trono británico, su esposa y sus hijos encontrarán un espacio para cultivarse con literatura y descubrir nuevas historias. De la misma manera, podrán practicar deporte en la pista de tenis y admirar la naturaleza, la fauna y la flora en las orillas del estanque privado. Dentro de la residencia llaman la atención las cornisas de escayola, las chimeneas de mármol y, en especial, un impresionante techo abovedado de cañón de media punta situado en el vestíbulo.