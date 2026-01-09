Mohamed VI vende las propiedades parisinas de Lalla Latifa

Ha pasado un año y medio desde la muerte de Lalla Latifa Amahzún, madre del rey Mohamed VI y esposa del rey Hassan. Pasado el tiempo, sus hijos -la princesa Lalla Asma, Lalla Hasna, el rey Mohamed VI y el príncipe Moulay Rachid- han decidido dar un paso adelante en cuanto a la herencia que les dejó la soberana que marcará un antes y un después en sus vidas y en su patrimonio.

El movimiento inmobiliario de Mohamed VI y sus hermanos

El pasado 1 de julio del 2024, la portavoz del Palacio Real, Abdelhak El Merini, lanzaba un comunicado leído en la televisión pública del país en el que recalcaba la desolación y la inmensa tristeza por la pérdida de Su Alteza Real, que fallecía a sus 78 años en Rabat, la capital de Marruecos: «Lloramos esta dolorosa pérdida y pedimos a Alá todopoderoso que conceda a Lalla Latifa su infinita misericordia y su paraíso. A Alá pertenecemos y a él regresaremos. Que prolongue la vida de Su Majestad el Rey, le preserve y perpetúe su gloria».

Mohamed VI y el Rey Felipe. (Foto: Gtres)

Aunque fue en el país que blinda con el sur de España donde murió, pasó muchos años de su vida en París, donde se mudó tras la muerte de su marido, el rey Hassan en el verano de 1999 y donde pudo rehacer su vida junto a Mohamed Mediouri, el que fuera jefe de seguridad de su difunto esposo y con el que también pasó por el altar. Una noticia que dio la vuelta al mundo, así como su regreso a su tierra natal en 2019, concretamente a Marrakech, donde pasó sus últimos años tras diagnosticarle un cáncer de páncreas.

Casi dos años después, sus vástagos han decidido dar un paso al frente con la herencia de la soberana. Varios medios internacionales han apuntado que Mohamed VI y sus hermanos han comenzado la venta de varias de las propiedades que su madre adquirió en la ciudad de las luces. Un movimiento que entra en los planes de liquidez de la familia real alauí para aumentar la posición financiera de la corona. Una decisión que todavía no ha sido comunicada desde Rabat y que, por el momento, prefieren llevar con la más absoluta discreción.

Un imperio inmobiliario ubicado en el exclusivo barrio de Neuilly-sur-Seine, una de las zonas más cotizadas y exclusivas situadas al oeste de París y cuyo precio por metro cuadrado, según el mercado, es de 20.000 euros.

Sus propiedades más preciadas

Entre las propiedades más exclusivas se encuentran dos. La primera de ellas, una mansión valorada en 20 millones de euros que consta de 16 habitaciones repartidas en los 1.300 metros cuadrados de superficies y cuya decoración está inspirada en la cultura árabe, tal y como revela el portal francés Glitz.

La última de ellas, también localizada en el exclusivo barrio de Neuilly, es una casa más asequible valorada en 7,5 millones de euros de 500 metros cuadrados que, durante años, estuvo supervisada por Ely-Michel Ruimy, un conocido promotor inmobiliario.